"Готові розірвати": Квіткова звинуватила в жорстокості своїх хейтерок-матусь

Блогерка Даша Квіткова, яка продовжує відпочивати на Сейшелах разом зі своїм чоловіком та сином, відповіла на жорстокі коментарі своїх підписниць.

Дівчина опублікувала пост, в якому закликала не ділитися із нею оцінками та повчаннями.

"Жінки неймовірно жорстокі та злі по відношенню одна до одної. Не усі, але є добрячий відсоток таких. І це, чесно кажучи, дивує мене найбільше", - написала блогерка.

"Здавалося, ми всі проходимо крізь те й саме. Вагітність, токсикоз, біль, пологи, післяпологове відновлення та виховання діточок. Усе це мало б породити у нас солідарність та порозуміння одна до одної, але натомість я спостерігаю церберів, які готові з ланцюга зірватися та розірвати в "пух і прах", якщо раптом твої рішення не співпадають з їхніми думками", - поділилася Квіткова.

Дівчина також зауважила, що кожного дня отримує багато повідомлень, в яких матусі-підписниці порівнюють досягнення своїх дітей зі здібностями її 7-місячного сина.

"Ніколи не порівнюйте діточок. Ні з ким не порівнюйте. Усі вони різні, не існує однакових, не існує шаблонних, кожен з них індивідуальний. І якщо чийсь вже сидить, а ваш ще ні – це не означає, що якийсь із дітей не такий", - закликала Даша.

Блогерка зі своїм 7-місячним сином

Квіткова також порадила своїм фолловерам-матусям відразу блокувати повчальні повідомлення від хейтерів.

"Це про людську культуру та поведінку, а не про блогерів, кількість аудиторії тощо. Критикувати можна злочинців, які вбивають, а не дівчат, які проходять одне й те саме. Це про розсудливість", - підбила підсумки Даша.

Нагадаємо, Даша зі своїм чоловіком Микитою Добриніним побралися в травні 2020-го, а у серпні відгуляли весілля. У липні минулого року Квіткова народила первістка, та вже через 10 днів після пологів показала свою фігуру у соцмережі.

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