Квіткова покрасувалася у купальнику, в який боялася не влізти. ФОТО
Блогерка Даша Квіткова разом із чоловіком Микитою Добриніним вже кілька тижнів відпочиває на Сейшелах.
За цей час вони встигли наробити чимало пляжних фотографій, а Даша навіть видерлася на пальму заради контенту.
Вкотре блогерка потішила підписників в Instagram знімками у купальнику.
"Коли я робила останнє фото, я думала, що ще довго не зможу втиснутись у купальник і спокійно без усіляких тарганів у голові пройтись по пляжу. В животі в мене був богатир, тому після пологів взагалі не представляла, як буду повертатися у колишню форму", – написала Даша.
Квіткова вже не перший раз торкається теми післяпологової фігури. Нещодавно блогерка показала у сторіс, як вона виглядала через 3,5 місяці після народження первістка. А також запостила чесні фото своєї теперішньої форми у купальнику.
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