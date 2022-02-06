Квіткова покрасувалася у купальнику, в який боялася не влізти. ФОТО

Блогерка Даша Квіткова разом із чоловіком Микитою Добриніним вже кілька тижнів відпочиває на Сейшелах.

За цей час вони встигли наробити чимало пляжних фотографій, а Даша навіть видерлася на пальму заради контенту.

Вкотре блогерка потішила підписників в Instagram знімками у купальнику.

"Коли я робила останнє фото, я думала, що ще довго не зможу втиснутись у купальник і спокійно без усіляких тарганів у голові пройтись по пляжу. В животі в мене був богатир, тому після пологів взагалі не представляла, як буду повертатися у колишню форму", – написала Даша.

Ось Квіткова у цьому ж купальнику під час вагіності

Квіткова вже не перший раз торкається теми післяпологової фігури. Нещодавно блогерка показала у сторіс, як вона виглядала через 3,5 місяці після народження первістка. А також запостила чесні фото своєї теперішньої форми у купальнику.

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