Респект за чесність: Квіткова показала своє тіло через 3,5 місяці після пологів та зараз. ФОТО

Блогерка Даша Квіткова та її чоловік Микита Добринін стали батьками у липні 2021-го. Тоді новоспечена матуся мало не відразу розповіла, як змінилося її тіло після пологів.

Тепер же Квіткова показала і чесне фото. У сторіс молода мама порівняла свою теперішню фігуру та тіло через 3,5 місяці після пологів.

Наполегливості красуні можна позаздрити. Результати вражають. До речі, наприкінці 2021-го блогерка потрапила у нашу підбірку найгарячіших матусь.

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Нагадаємо, Даша та Микита відпочивають на Сейшелах, де вже встигли наробити безліч пляжного контенту для Instagram.

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