Лопес у міні пригорнулася до Аффлека на хіднику прем’єри свого фільму. ФОТО

Американська співачка Дженніфер Лопес та голлівудський актор Бен Аффлек рідко коментують свої стосунки. Ще рідше Бенніфер з’являється разом на світських заходах (чого тільки вартує весільний перфоманс артистки на American Music Awards, який актор пропустив).

Винятком є лише прем’єри проєктів за участю один одного.

Наприклад, як Лопес підтримала коханого на хіднику "Ніжний бар", так і Бен стояв поруч із поп-дівою на прем’єрі ромкому "Вийду за тебе".

фото Getty images

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Для виходу Джен обрала білу сукню-міні від Dolce&Gabbana.

До речі, від фільмів, до реального життя. Західні ЗМІ пророчать закоханим весілля вже цього літа. А інсайдери стверджують, що всі в оточенні пари підтримують ідею їхнього шлюбу.

Ідилія, та і годі) фото getty Images

Нагадаємо, Аффлек та Лопес вже мали спробу дійти до вівтаря 20 років тому. Тоді, за чутками, дав задню актор. Нині, з його власних слів, він другий шанс не проґавить.

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