Стужук у спідньому та в різних позах замислилася про світосприйняття. ФОТО

Блогерка Софія Стужук, яка нещодавно похвалилася схудненням, продовжує балувати своїх підписників гарячими світлинами оновленої себе.

Зірка попозувала у спідньому в різних позах та поміркувала в Instagram про своє світосприйняття.

"Світ не такий, яким він є. Світ такий, якими є ми. Це абсолютно вірно. Наші закони, догми, обмеження, установки, принципи, патерни…вони формують нашу реальність", - написала Стужук.

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"Досить наївно та інфантильно вірити, що Всесвіт щось посилає та якось відповідає на запроси, карає тощо", - зазначила Софія.

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За словами дівчини, люди самі собі видумують складнощі. Соня радить припинити ділити світ на чорне та біле і просто почати приймати обставини такими, якими вони є.

До своєї дупці у Стужук особливе ставлення

"Прийняття – це дозвіл можливості трапитися усьому, що завгодно. Це навичка, яка вирішує половину проблем. Свобода – це незалежність від "чужого". Існуєш тільки ти, твої бажання, твої почуття і те, у що ти віриш", - розповіла Стужук.

Судячи з відвертого фотосету Стужук, вона дійсно знає, що таке свобода та прийняття

Нагадаємо, у березні минулого року Софія зробила собі пластику грудей. Блогерка перелічила плюси та мінуси нового бюсту та припустила, що треба було обрати менший розмір.

А ще у Стужук нещодавно з'явився бойфренд, із яким вона переспала у перший день знайомства.

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