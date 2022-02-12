Кім Кардашян у сексі-боді попозувала коло тренажерів. ФОТО
12 лютого 2022, 11:15
Американська реаліті-діва Кім Кардашян, яка нещодавно сказала, що буде більше займатися спортом, таки стримала свою обіцянку.
Зірка опублікувала знімки зі спортзалу, на яких постала у бодісьюті власного виробництва.
"Голову вище, щоби корона не впала", - написала Кім.
Як відомо, американську теледіву неодноразово звинувачували у надмірній обробці своїх фото. Колись Кардашян так захопилася фотошопом, що забула домалювати собі руку там, де вона повинна бути.
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