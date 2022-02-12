Кім Кардашян у сексі-боді попозувала коло тренажерів. ФОТО

Американська реаліті-діва Кім Кардашян, яка нещодавно сказала, що буде більше займатися спортом, таки стримала свою обіцянку.

Зірка опублікувала знімки зі спортзалу, на яких постала у бодісьюті власного виробництва.

"Голову вище, щоби корона не впала", - написала Кім.

Красуня встигла сфотографуватися під час занять спортом фото з Instagram kimkardashian

Можливо, Кім вирішила підкоригувати фігуру тренуваннями, щоби відмовитися від фотошопу на знімках скріншот зі сторіс Instagram kimkardashian

Як відомо, американську теледіву неодноразово звинувачували у надмірній обробці своїх фото. Колись Кардашян так захопилася фотошопом, що забула домалювати собі руку там, де вона повинна бути.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Фамільні форми: Кім Кардашян і Кайлі Дженнер засмагають у крихітних купальничках. ФОТО

"Спляча красуня": фото Кардашян у відключці з роззявленим ротом насмішило мережу

Прикраси Tiffany, декольте й шкіряний оверсайз: Кардашян покрасувалася в глянці