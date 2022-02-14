Love is in the air: хто наймиліша пара українського шоубізу? ГОЛОСУВАННЯ

У забобони про те, що щастя полюбляє тишу, а кохання слід ховати подалі від чужих очей, не вірять наші зірки. Гарячими фото, романтичними відео та ніжними зізнаннями вони діляться не лише одне з одним, а і з шанувальниками, зігріваючи й їхні серденька.

Віктор та Катерина Павліки, Настя Каменських і Потап, Дмитро та Ірина Монатіки, MamaRika та її "Сєргєіч" - ми вирішили у День закоханих згадати парочки, які незмінно зачаровують нас і багатьох наших читачів.

Пропонуємо обрати серед них най-най-наймилішу.

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Володимир Дантес називає Надю Дорофєєву "моя утя" та вважає, що за те, що співачка за нього вийшла, їй треба пам’ятника за життя.

Настя Каменських заради Потапа готова не лише бігти на край світу, а і власноруч смажити котлети.

Віктор Павлік вважає, що молодша на 28 років Катерина подарувала йому нове життя.

Із народженням другого спільного сина стосунки Катерини Осадчої та Юрія Горбунова стали ще міцнішими, і телеведучий уже "замовив" дружині доньку.

Володимир Остапчук не заперечує, щоби його називали підкаблучником, а Христина запевняє, що завдяки чоловіку стала сміливішою в коханні.

Свою дружину Ірину Дмитро Монатік називає єдиною у світі і постійно наголошує, як йому з нею пощастило, адже разом вони можуть сміятися, мріяти і говорити про все на світі.

Актриса Ольга Сумська неодноразово зізнавалася, що страшенно ревнує свого чоловіка Віталія Борисюка, але, незаважаючи на це, пара у травні святкуватиме вже 26-ту річницю шлюбу.

Телеведучий Микита Добринін уміє сфотографувати свою дружину Дашу Квіткову так, що її ноги стають довжелезними, ніби від вух. І хоча з народженням сина у стосунках подружжя з’явилися і складнощі, закохані без упину працюють над собою і плекають свої почуття.

фото з instagram

20-річна актриса Анна Трінчер і 24-річний блогер Олександр Волошин заручені лише кілька місяців, а поводяться вже як справжнє подружжя і навіть мають милі ранкові ритуали.

Співачка MamaRika (Анастасія Середа) називає свого чоловіка Сєргєіч і запевняє, що з кожним днем кохає його все більше, а Сергій каже, що після народження сина кохана стала ще сексуальнішою.