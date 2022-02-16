Бадоєва підрахувала дні до літа і показала себе у купальниках. ФОТО
Телеведуча Жанна Бадоєва, яка нещодавно замилувала мережу атмосферними знімками з Мексики, продовжує постити спекотний контент.
Цього разу зірка продемонструвала свої форми у купальнику та підрахувала дні до літа.
Ексдружина Алана Бадоєва опублікувала фото на сторінці в Instagram.
"Я тут порахувала та зрозуміла, що до літа залишилося лише 105 днів. Трохи почекати та й усе. Потерпимо, так?", - написала Жанна, запропонувавши фолловерам обрати найкраще фото.
Нагадаємо, колись телеведуча зізналася, що зовсім не вважає себе красунею.
А ще Бадоєва розповіла, що вона цінує у чоловіках.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Бадоєв присвятив ніжний допис своїм дітям та згадав "неймовірного" чоловіка колишньої
"Кортить видрати бороду": Бадоєва зізналася в сильних почуттях до чоловіка й показала кумедне ФОТО
Бадоєва: Те, що ти обов'язково мусиш народити чоловіку дитину -стереотип
powered by lun.ua