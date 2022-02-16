Бадоєва підрахувала дні до літа і показала себе у купальниках. ФОТО

Телеведуча Жанна Бадоєва, яка нещодавно замилувала мережу атмосферними знімками з Мексики, продовжує постити спекотний контент.

Цього разу зірка продемонструвала свої форми у купальнику та підрахувала дні до літа.

Ексдружина Алана Бадоєва опублікувала фото на сторінці в Instagram.

"Я тут порахувала та зрозуміла, що до літа залишилося лише 105 днів. Трохи почекати та й усе. Потерпимо, так?", - написала Жанна, запропонувавши фолловерам обрати найкраще фото.

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Телеведуча показалася з коктейлем у руці фото з Instagram zhanna_badoeva

Жанна засвітила свої апетитні форми, попозувавши на тлі пальм

Бадоєва встигла змінити кілька купальників

Нагадаємо, колись телеведуча зізналася, що зовсім не вважає себе красунею.

А ще Бадоєва розповіла, що вона цінує у чоловіках.

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