Гвоздьова показала, як виглядає її живіт після двох пологів. ФОТО

17 лютого 2022, 10:30

33-річна хореографка Ілона Гвоздьова, яка виховує двох діточок, показала своїм фолловерам, як виглядає її тіло без фотошопу та ретуші.

Спортсменка сфотографувала свій животик під час занять у спортзалі та оприлюднила знімок у сторіс Instagram.

"Ось так, власне кажучи, виглядає зараз мій живіт. Мені 33 роки і в мене двоє дітей", - написала Гвоздьова.

 
Ілона не боїться показувати своє тіло без ретуші та фотошопу
скріншот зі сторіс Instagram ilonagvozdeva

 
Деякі підписники хореографки навіть не повірили, що на знімку дійсно сама Гвоздьова
 
Спортсменка радить розтягувати м'язи після кожного тренування, інакше вони втрачають свою пластичність
 
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Нагадаємо, спортсменка виховує однорічного синочка Домініка та 6-річну доньку Валерію. Нещодавно Гвоздьова розкрила фанатам свої секрети підтримання форми після пологів.

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