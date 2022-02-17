Гвоздьова показала, як виглядає її живіт після двох пологів. ФОТО
Четвер, 17 лютого 2022, 10:30
33-річна хореографка Ілона Гвоздьова, яка виховує двох діточок, показала своїм фолловерам, як виглядає її тіло без фотошопу та ретуші.
Спортсменка сфотографувала свій животик під час занять у спортзалі та оприлюднила знімок у сторіс Instagram.
"Ось так, власне кажучи, виглядає зараз мій живіт. Мені 33 роки і в мене двоє дітей", - написала Гвоздьова.
Нагадаємо, спортсменка виховує однорічного синочка Домініка та 6-річну доньку Валерію. Нещодавно Гвоздьова розкрила фанатам свої секрети підтримання форми після пологів.
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