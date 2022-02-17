Гвоздьова показала, як виглядає її живіт після двох пологів. ФОТО

33-річна хореографка Ілона Гвоздьова, яка виховує двох діточок, показала своїм фолловерам, як виглядає її тіло без фотошопу та ретуші.

Спортсменка сфотографувала свій животик під час занять у спортзалі та оприлюднила знімок у сторіс Instagram.

"Ось так, власне кажучи, виглядає зараз мій живіт. Мені 33 роки і в мене двоє дітей", - написала Гвоздьова.

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Деякі підписники хореографки навіть не повірили, що на знімку дійсно сама Гвоздьова

Спортсменка радить розтягувати м'язи після кожного тренування, інакше вони втрачають свою пластичність

Спортивна донечка Ілони – найкращий мотиватор для матусі

Нагадаємо, спортсменка виховує однорічного синочка Домініка та 6-річну доньку Валерію. Нещодавно Гвоздьова розкрила фанатам свої секрети підтримання форми після пологів.

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