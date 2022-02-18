Горбачова в топі і лосинах показала, як бореться із "зайвим жирком". ФОТО

Дружина продюсера Юрія Нікітіна, співачка Ольга Горбачова під час відпустки не лише засмагає та селфиться у купальнику, а й займається з тренеркою онлайн.

У сторіс в Instagram 40-річна артистка показала, як бореться із зайвими кіло.

Горбачова займається з додатковою вагою під керівництвом онлайн-тренерки скріншот зі сторіс Instagram gorbachovaolga

Зі слів Олі, вона набрала 3 кілограми під час відпочинку

Горбачова бореться із наслідками безглютенової випічки відтисканнями

Артистка чергує заняття йоги з фітнесом

Нагадаємо, торік Горбачова зазначила, що після 40 років вона "стала схожою на модель Victoria’s Secret".

А ще раніше артистка розказала, що зовсім не розуміє естетику "кубиків на пресі".

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