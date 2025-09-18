44-річна Ліма у тоненьких стрінгах та з крилами янгола оголосила про повернення на шоу Victoria's Secret. Фото

Модний бренд Victoria's Secret потішив шанувальників новиною про те, що їхнє топове шоу повертається вже цього року.

Серед перших оголошених янголів бренду, які пройдуть подіумом у традиційних блискучих комплектах білизни, була і бразильська супермодель Адріана Ліма.

На фото з анонсу знаменитість спокусливо лежала на підлозі у тоненьких чорних стрінгах та бюстгальтері зі стразами, а за її спиною виднілися ефектні крила, які так люблять поціновувачі модного шоу.

44-річна Ліма блиснула стрункою талією та стегнами на пікантних кадрах Фото instagram

Сексі аутфіт стилісти доповнили прозорими панчохами і підборами з блискітками

Адріана в образі янгола Victoria's Secret похвалилася пишним бюстом

Також бренд оголосив імена інших моделей, чий вихід точно можна чекати на наступному Fashion Show. Серед них Лілі Олдрідж, Джоан Смоллс, Алекс Консані, Анок Яй та Юмі Ну.

Топові манекенниці вже готові запалювати на шоу Кадр з instagram

Нагадаємо, останнє масштабне шоу бренду за участі відомих супермоделей відбулося минулого жовтня. Тоді багато фанів розкритикували організаторів за якість проведення і відсутність ефектних крил у янголів. Цікаво, чим здивує Victoria's Secret цього року?

А щодо самої Адріани, то нещодавно вона знялася для китайського Vogue у прозорих луках в басейні та блиснула тілом у боді. А з голою спиною вона повеселилася на вечірці в Бразилії.

Як відомо, модель є мамою трьох дітей: 15-річної Валентини і 13-річної Сієнни, яких народила від ексчоловіка, баскетболіста Марко Яричема, та 3-річного Саяна від свого нинішнього чоловіка, кінопродюсера Андре Леммерса.