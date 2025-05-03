Колишня Тищенка на процедурі краси заселфилася в спідньому у різних позах

Фото з Instagram Алли Барановської

Колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен та блогерка Алла Барановська похвалилася струнким тілом на масажі.

30-річна Алла у бюстгальтері та крихітних трусиках попозувала перед дзеркалом у масажному кабінеті.

Вона подякувала своїй масажистці, заявивши, що завдяки їй у неї на тілі взагалі немає розтяжок після схуднення на 17 кілограмів.

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Якось Алла відкинула чутки, що схудла за допомогою "Оземпіку"

Також Барановську звинувачували в анорексії та РХП, але вона заявила, що має повністю здорове тіло

Блогерка також зізналася, чи планує робити мамопластику

Скріншот з Instagram Алли Барановської

Алла якось зізналася, що хоче ще двох синів

До речі, Алла Барановська частенько ділиться зі своєю аудиторією лайфхаками щодо стрункості. Якось вона називала 5 секретів своєї форми.

Також вона назвала продукти свого раціону, які замінила і від яких навідріз відмовилася.