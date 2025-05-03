Колишня Тищенка на процедурі краси заселфилася в спідньому у різних позах
Колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен та блогерка Алла Барановська похвалилася струнким тілом на масажі.
30-річна Алла у бюстгальтері та крихітних трусиках попозувала перед дзеркалом у масажному кабінеті.
Вона подякувала своїй масажистці, заявивши, що завдяки їй у неї на тілі взагалі немає розтяжок після схуднення на 17 кілограмів.
До речі, Алла Барановська частенько ділиться зі своєю аудиторією лайфхаками щодо стрункості. Якось вона називала 5 секретів своєї форми.
Також вона назвала продукти свого раціону, які замінила і від яких навідріз відмовилася.
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