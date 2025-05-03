Колишня Тищенка на процедурі краси заселфилася в спідньому у різних позах

Юлія Леськова - 3 травня, 11:27
Алла Барановська позує для фото
Фото з Instagram Алли Барановської

Колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен та блогерка Алла Барановська похвалилася струнким тілом на масажі. 

30-річна Алла у бюстгальтері та крихітних трусиках попозувала перед дзеркалом у масажному кабінеті.

Вона подякувала своїй масажистці, заявивши, що завдяки їй у неї на тілі взагалі немає розтяжок після схуднення на 17 кілограмів. 


Алла Барановська у спідньому

Якось Алла відкинула чутки, що схудла за допомогою "Оземпіку"

Барановська заселфилася на масажі

Також Барановську звинувачували в анорексії та РХП, але вона заявила, що має повністю здорове тіло 

Алла Барановська попозувала у спідньому

Блогерка також зізналася, чи планує робити мамопластику 

Алла Баронвська наробила фото у білизні
Скріншот з Instagram Алли Барановської
Алла Барановська показалася на масажі

Алла якось зізналася, що хоче ще двох синів

До речі, Алла Барановська частенько ділиться зі своєю аудиторією лайфхаками щодо стрункості. Якось вона називала 5 секретів своєї форми

Також вона назвала продукти свого раціону, які замінила і від яких навідріз відмовилася. 

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