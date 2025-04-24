Мушлі, кольорові окуляри та ремінь XXL: модні аксесуари на весну-літо 2025

Коли пуховики та пальта переміщуються у глиб шафи – час для цікавих образів з різноманітними аксесуарами, котрі залишалися непоміченими за шарами теплого одягу.

Ні для кого не секрет, що невеликі деталі можуть кардинально змінити лук. Але які аксесуари будуть в тренді у сезоні весна-літо 2025? ТаблоID вже розповідав про модні прикраси і актуальні сумки. А у цьому матеріалі ви дізнаєтеся більше про наймодніші аксесуари теплої пори року.

Ремінь XXL

Колись без величезного і абсолютно нефункціонального ременя неможливо було уявити гардероб модниць. Vogue пише, що у 2000-х важливо було носити цей аксесуар трохи нижче грудей, проте сьогодні все змінилося.

Один з трендових варіантів того, як носити широкий ремінь – це розмістити його на стегнах або підкреслити ним талію, додаючи цікавий акцент.

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Може і не дуже практично, але як стильно Фото з Instagram

А чому б не одягти два одразу? Фото з Instagram

Морські мотиви

Дизайнери у 2025 році, вірогідно, зговорилися і зробили темою своїх колекцій морські мотиви.

Сережки-мушлі, намиста з прибережним шармом, перлини, прикраси у вигляді устриць та рибальських сіток тощо. Якщо ви сумуєте за відпочинком біля моря та тими магазинами дорогою до пляжу – цей тренд для вас.

Для тих, хто сумує за морем Фото з сайту Marissa

Виглядає витончено і казково Фото з сайту Chloe

Поєднання срібла і золота

Можливо, колись поєднання срібла і золота було несмаком, проте сьогодні це зовсім не так. Ба більше, це застаріле правило лише стримує вас від експериментів.

Цієї весни найстильніші гості Тижня моди сміливо поєднували різні види металу, часто в одному виробі.

Час позбавлятися упереджень Фото з сайту Medley Jewellery

Почніть з монохромного вбрання (ми пропонуємо повністю чорне), а потім доповніть його будь-якими золотими і срібними прикрасами з вашої колекції.

Якщо поєднати правильно, то отримаєте чудовий результат Фото Medley Jewellery

Скульптурні аксесуари

Судячи з тенденцій на подіумах, 2025 обіцяє стати роком скульптурних металевих прикрас. Декілька дизайнерів продемонстрували масивні браслети, інші прикрасили сукні абстрактними брошками, а сумки скульптурними металевими ручками.

Ці речі мають мистецький ефект, миттєво перетворюючи пересічні ансамблі на піднесені. Не соромтеся дотримуватися мінімалізму з рештою вашого вбрання, скульптурні прикраси скажуть все за вас.

Прикраси роблять образ Фото з Instagram

Дві сумки одразу

Навіщо носити одну сумку, якщо можна одразу дві? У трендах моди цього сезону панує багатозадачність – чи то пакет для покупок у поєднанні з розкішною сумочкою (так, ми серйозно), чи то менша сумочка, прикріплена до більшої.

Коли модні цикли змінюються швидше, ніж будь-коли, – дві сумки разом знаходять відгук у людей, які втомилися від відчуття, що їм потрібно постійно купувати. Натомість, чому б не поєднати вже антитрендову мікросумку зі звичайною?

Коли не встигаєш за трендами Фото з Instagram Stella McCartney

Модні окуляри

Сонцезахисні окуляри – це не тільки про доповнення образу та бажання заховатися від людей, а й безпека у літню спеку. Vogue зазначає, що модні моделі цьогоріч про індивідуальність і різноманіття, а найбільш трендові окуляри – кольорові. Проте вибір для поціновувачів класики також є.

Жовті

Кольорові моделі давно стали класикою, із сезону в сезон змінюються лише трендові кольори. У 2025 році окуляри з жовтими лінзами – мастхев для модниць. Так, масляно-жовтий і тут залишив свій слід.

Жовті окуляри і не ставали антитрендом Фото з Instagram

Кольоровість у тренді Фото з Instagram

Оверсайз

Великі окуляри точно зроблять увесь ваш образ. Цей аксесуар здатен додати загадковості, а також дійсно захистити вас від сонця.

І модно, і практично Фото з Instagram

Авіатори

Окуляри авіатори - класика, котру переосмислюють із року в рік. З моменту їх появи у 1950-х, вони стали справжньою легендою. А цьогоріч авіатори відчуваються як щось особливо свіже.

Легендарні авіатори Фото з Instagram

Витончені годинники

Маленький жіночий годинник – це стильний аксесуар на всі випадки життя, а інфлюенсерки з цим цілком погоджуються. Особливою популярністю користуються годинники-браслети, які прикрашають зап'ястя жінок, які люблять одягати об'ємні светри та стримані піджаки.

Тим часом шкіряні годинники мають максимально витончені ремінці та циферблати в стилі ретро, тому здатні доповнити образ цікавим акцентом.

Поєднуйте зі сріблом для більш цікавого ефекту Фото з Instagram

Елегантно підкреслює запʼясток Фото з Instagram

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID розповідав про цікаві образи з футболками, а також робив добірку суконь.