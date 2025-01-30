Антитренди 2025: стиль Барбі, дірки, неон та маленькі сумки. Фото

Мода – це нескінченний конвеєр, за яким важко встигнути. Можно довго роздумувати на тему того, як сучасний маркетинг тримає нас у стані потреби, яку неможливо задовольнити, а більша частина інфлюенсерів пропагують ідеал, котрого не існує в реальності.

В еру TikTok і мікротрендів, багато чого з’являється і зникає з величезною швидкістю. Тому якщо ви хочете виглядати модно, читайте нашу добірку про те, що не варто одягати у цьому сезоні, аби бути на хвилі трендів.

Дисклеймер: якщо ви знайдете у цьому списку щось, що ви любите і носите – не сприймайте на власний рахунок.

Тракторна підошва

Тракторна підошва була в топі багато років поспіль, тому час зупинитися і відпустити її. Зараз в тренді витончені та елегантні силуети, а таке масивне взуття точно не здатно їх створити.

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Взуття на тракторній підовші було надто довго з нами, тому час для чогось нового Фото з Instagram

Краще придивіться до витончених скульптурних танкеток, балеток, або зручних спортивних кросівок. До речі, ТаблоID вже робив детальний розбір модних пар на 2025 рік. Тож, ставимо взуття на тракторній підошві на високу полицю і забуваємо на якийсь час, бо це один з основних антитрендів у взутті.

Жіночна та елегантна танкетка навпаки набирає актуальності Фото з Instagram

Барбістайл

У 2023 році вийшов фільм "Барбі", котрий став справжньою сенсацією у світі кіно, а також сильно вплинув на моду. Відтоді той самий яскравий рожевий колір Барбі був дуже популярним. Проте минуло 2 роки, і саме такий відтінок став антитрендом у одязі. Подіуми вже перейшли до більш вишуканої інтерпретації рожевого, типу пудрових пастельних відтінків, а одяг став більш романтичним і ніжним.

Барбістайл - це добре, але час йти далі Фото з Instagram

Спокійний пудровий рожевий виглядає більш натурально Фото з Instagram

Рвані джинси

Хоч максималізм та indie sleaze зараз на піку популярності, проте рвані потерті джинси це точно те, що вийшло з моди. В цьому році прослідковується ера м’яких костюмних штанів та нейтрального деніму прямого силуету. Потертий денім втрачає свою актуальність, поступаючись місцем більш невимушеним фасонам.

Рвані джинси більше не топовий тренд у 2025 Фото з Instagram

Прямі джинси без потертостей і дірок більш органічні Фото з Instagram

Одяг з вирізами

Різноманітні хаотичні вирізи впевнено панували на модній арені. Вони сміливо еротизували образ, загравали і привертали увагу. Але і їм вже час піти. Тепер фокус змістився на драпірування, пропонуючи більш витончений і елегантний підхід до створення виразних образів, не жертвуючи при цьому привабливістю.

Сукні з такими вирізами залишаємо у 2024 році Фото з сайту

Придівіться до елегантного одягу з драпіруванням Фото з Instagram

Плюшеві речі

Улюблений для багатьох тренд на плюшеві пальта чи верхній одяг загалом в цьому сезоні змінюється на пончо і шуби. Вони пропонують вищезгадану елегантність, проте так само гарантують тепло та затишок.

Плюш - не єдиний варіант бути в теплі та затишку Фото з сайту

Пончо зараз в топі, тож експериментуйте Фото з Instagram

Чоботи в стилі домінантрікс

Пам’ятаєте цей бум на чоботи, котрі треба було одягати довго і нудно? Так от, це ще один антитренд-2025. Немає абсолютно нічого поганого в тому, щоб носити чоботи до коліна або до стегна. Однак не у стилі істинної домінантрікс.

Якщо говорити про моду, то так, стиль домінантрікс відступає Фото з Instagram

Більш елегантні чоботи зараз в топі Фото з Instagram

Неон

Віральний максималізм хоч і за яскраві кольори, проте неон у цей список не входить. Сенсорне перевантаження, яке викликають кислотні відтінки, все ж призвело до того, щоб забути про цей тренд на певний час. Єдине, що не підпадає під це – аксесуари.

У 2025 році відпочиваємо від неону Фото з сайту

Яскравий неон залишаємо тільки в аксесуарах Фото з Instagram

Мікросумки

Мікросумки були в топах достатньо часу, щоб втомитися від них і захотіти чогось нового, а особливо – практичності. Тож крихітні моделі – антитренд весни та й загалом. Зараз актуальні індивідуальність та комфорт, тому в моді великі сумки, прикрашені різноманітними брелоками.

Думаємо, що багато хто втомився від мікро-сумок Фото з Instagram

Великі сумки - це практично і стильно, а різноманітні прикраси додають індивідуальності Фото з Instagram

Нагадаємо про наші добірки трендових речей, якими ви можете замінити неактуальні варіанти. Читайте про модне взуття, прикраси, луки, а також про загальні тенденції на 2025 рік.