Кошмал у повітряній об'ємній блузі та спідниці граційно оголила стегно на підлозі
Акторка Анна Кошмал, яка у березні стала мамою вдруге, приміряла ефектний аутфіт для нової фотосесії. Вбрана в повітряну блузу та спідницю з дуже високим розрізом, 30-річна зірка "Села на мільйон" постала перед камерою в граційних позах.
Опублікувавши кольорові та ч/б-кадри у Instagram, Анна написала своє послання дня до підписників.
""…Щасливим можна лише стати, зробити щасливим неможливо." Для мене це нагадування, що не варто перекладати на когось відповідальність за власне життя. Нагадування відчувати власний потенціал і про те, що любов треба шукати всередині себе, а не зовні в інших людях", - поділилася Кошмал.
Нагадаємо, Анна зізнавалася, що їй завжди хотілося бути старшою, адже через її "вигляд вічного підлітка" люди ставилися до неї несерйозно. ТаблоID розповідав і інші цікаві факти про актрису, як-от про те, де вона зустріла свого чоловіка.
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