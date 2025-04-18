Кошмал у повітряній об'ємній блузі та спідниці граційно оголила стегно на підлозі

Акторка Анна Кошмал, яка у березні стала мамою вдруге, приміряла ефектний аутфіт для нової фотосесії. Вбрана в повітряну блузу та спідницю з дуже високим розрізом, 30-річна зірка "Села на мільйон" постала перед камерою в граційних позах.

Опублікувавши кольорові та ч/б-кадри у Instagram, Анна написала своє послання дня до підписників.

Кошмал поєднала ніжку кремову блузу з чорною вузькою спідницею і туфельками на шпильках

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""…Щасливим можна лише стати, зробити щасливим неможливо." Для мене це нагадування, що не варто перекладати на когось відповідальність за власне життя. Нагадування відчувати власний потенціал і про те, що любов треба шукати всередині себе, а не зовні в інших людях", - поділилася Кошмал.

Акторка вважає, що щастя та любов потрібно шукати в собі

Акторка поділилася стильним фотосетом у Instagram

30-річна зірка - мама двох діток: Михайла та Софійки

Нагадаємо, Анна зізнавалася, що їй завжди хотілося бути старшою, адже через її "вигляд вічного підлітка" люди ставилися до неї несерйозно. ТаблоID розповідав і інші цікаві факти про актрису, як-от про те, де вона зустріла свого чоловіка.