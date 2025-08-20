Трінчер у чорному латексі поспокушала принадами, спершись на спорткар. Фото

Марія Ткаченко - 20 серпня, 13:20
Анна Трінчер
Фото iryna_rul_photographer

Співачка та акторка Анна Трінчер поділилася з фанами черговою своєю сміливою фотосесією.

У якості реквізиту використали червоний автомобіль Ferrari, 24-річна модель же вбралася в чорний латекс: боді з високим вирізом та ботфорти на шпильках. 

Світлини Аня виклала у своєму Instagram.


Фотосесія Трінчер
Трінчер ефектно похизувалася формами біля спорткару
Аня Трінчер

Аня заразом трохи засмагала?

Анна Трінчер в інстаграм

Артистка підкреслила струнку фігурку зухвалим латексним аутфітом

Фото Трінчер
Фотосесія Анни Трінчер

Трінчер постала перед камерою в вигадливих позах

Анна Трінчер в латексі

Шанувальники Анни у коментарях пишуть, що ці світлини - просто "пожежа"

Співачка Анна Трінчер
Манікюр зірці зробили під колір авта

Манікюр зірці зробили під колір авта

Співачка Анна Трінчер
Ганна Трінчер

Нагадаємо, Трінчер обожнює сексі-образи. Наприклад, в одному зі своїх нещодавніх кліпів вона з'явилася у комбінезоні з розрізами та в паску з панчішками. А для фотосесії вона позувала в шкіряному ліфі та колготках

Як відомо, водночас зірка не приховує, що її стосунки з власним тілом непрості. Одним із дієвих способів їх покращити для Анни стала мастурбація перед дзеркалом

Трінчер
