Трінчер у чорному латексі поспокушала принадами, спершись на спорткар. Фото
Співачка та акторка Анна Трінчер поділилася з фанами черговою своєю сміливою фотосесією.
У якості реквізиту використали червоний автомобіль Ferrari, 24-річна модель же вбралася в чорний латекс: боді з високим вирізом та ботфорти на шпильках.
Світлини Аня виклала у своєму Instagram.
Нагадаємо, Трінчер обожнює сексі-образи. Наприклад, в одному зі своїх нещодавніх кліпів вона з'явилася у комбінезоні з розрізами та в паску з панчішками. А для фотосесії вона позувала в шкіряному ліфі та колготках.
Як відомо, водночас зірка не приховує, що її стосунки з власним тілом непрості. Одним із дієвих способів їх покращити для Анни стала мастурбація перед дзеркалом.
