Бадоєв з голим торсом зазнімкувався на ранковому тренуванні та поміркував про нові можливості. Фото

Алан Бадоєв без футболки попідтягувався на турніку і розповів про нове досягнення Фото sarakhanov

Режисер Алан Бадоєв з нагоди виходу книги "Хорт. Перший Характерник" Олі Невроцької, над екранізацією якої він буде працювати, поділився своїми роздумами про силу, нові можливості й цінність постійного розвитку.

У новій публікації в Instagram зірка показав, як тренується на свіжому повітрі з самого ранку. Без футболки 44-річний Бадоєв попідтягувався на турніку та погрався зі своїм песиком.

"Саме в цей день, коли омріяне стає дійсністю, я хочу поділитися своїми дуже особистими думками... Колись, ще горлівським хлопчиком у 15 років, я сказав трьом своїм друзям, що хочу все життя змінюватися, як хвилі океану. Тоді я й гадки не мав про Силу цього бажання, його плюси і мінуси. Але воно постійно живе в мені й перепридумує все у моєму житті", — написав він.

"Часто, досягнувши успіху, чи знайшовши свій п'єдестал, ми тримаємося за це місце до останнього. Так буває. Але це і є регрес. Справжня Сила пробуджується там, де кожен крок — це нове випробування.

Я починав кліпмейкером, потім зняв свій перший художній фільм, згодом повірив у талант людини й став продюсером. Потім мене зацікавило телебачення. Далі увірвалася війна. Вона розбила все, чим було моє життя, а головне — поставила під сумнів усе, про що я мріяв", — додав Алан.

"Я раджу проживати кожен день, як нову можливість, бути новою хвилею могутнього океану, йти вперед, залишаючи позаду бездумні оклики людей, які ще не знайшли, але вірю — знайдуть себе"

"І от сьогодні стався день, коли ще одна задача виконана: перша книга про українського супергероя", — порадів Бадоєв. Зазначимо, знаменитість брав активну участь у створенні книги та в розробці цілого фентезі-всесвіту, в який увійде і кінострічка під його режисеруванням

