Бадоєв з голим торсом зазнімкувався на ранковому тренуванні та поміркував про нові можливості. Фото

Карина Тімкова - 22 серпня, 14:15
Алан Бадоєв знявся без футболки на вулиці та розповів про цінність сили

Алан Бадоєв без футболки попідтягувався на турніку і розповів про нове досягнення

Фото sarakhanov

Режисер Алан Бадоєв з нагоди виходу книги "Хорт. Перший Характерник" Олі Невроцької, над екранізацією якої він буде працювати, поділився своїми роздумами про силу, нові можливості й цінність постійного розвитку.

У новій публікації в Instagram зірка показав, як тренується на свіжому повітрі з самого ранку. Без футболки 44-річний Бадоєв попідтягувався на турніку та погрався зі своїм песиком.

"Саме в цей день, коли омріяне стає дійсністю, я хочу поділитися своїми дуже особистими думками... Колись, ще горлівським хлопчиком у 15 років, я сказав трьом своїм друзям, що хочу все життя змінюватися, як хвилі океану. Тоді я й гадки не мав про Силу цього бажання, його плюси і мінуси. Але воно постійно живе в мені й перепридумує все у моєму житті", — написав він.


Алан Бадоєв показався без футболки на тренуванні на вулиці

Алан похвалилася спортивною фігурою

Кадр з Instagram
Алан Бадоєв похизувався своєю фігурою на тренуванні

Режисер з оголеним торсом запросив фанатів на свою ранкову розминку

"Часто, досягнувши успіху, чи знайшовши свій п'єдестал, ми тримаємося за це місце до останнього. Так буває. Але це і є регрес. Справжня Сила пробуджується там, де кожен крок — це нове випробування.

Я починав кліпмейкером, потім зняв свій перший художній фільм, згодом повірив у талант людини й став продюсером. Потім мене зацікавило телебачення. Далі увірвалася війна. Вона розбила все, чим було моє життя, а головне — поставила під сумнів усе, про що я мріяв", — додав Алан.

Алан Бадоєв топлес позаймався спортом на вулиці

І показав, як підтягувався на турніку

Алан Бадоєв показав, як підтягується на турніку

"Я раджу проживати кожен день, як нову можливість, бути новою хвилею могутнього океану, йти вперед, залишаючи позаду бездумні оклики людей, які ще не знайшли, але вірю — знайдуть себе"

Алан Бадоєв з голим торсом зазнімкувався з песиком

Домашній улюбленець Чао приєднався до тренування просто неба

Алан Бадоєв порадів виходу книги, над якою працював

"І от сьогодні стався день, коли ще одна задача виконана: перша книга про українського супергероя", — порадів Бадоєв.

Зазначимо, знаменитість брав активну участь у створенні книги та в розробці цілого фентезі-всесвіту, в який увійде і кінострічка під його режисеруванням

Алан Бадоєв показався в ліфті з розстібнутою курткою

Наостанок він запостив світлину з ліфта

Нещодавно режисер ділився кумедними моментами зі своїм песиком, а ще він розчулив кадрами, на яких Чао зустрічав його після поїздки.

До речі, з оголеним торсом Бадоєв теж з'являється не вперше. Взимку він позував для чуттєвих фото з нагоди дня народження.

Нагадаємо, в Алана є 20-річна дочка Лоліта, з якою він недавно весело провів час у Парижі. А Бориса, сина своєї ексдружини, працівниці пропагандистського росканалу Жанни Бадоєвої, знаменитість вважає власною дитиною.

Читайте також:

"Весняний промінь" Бадоєв у соцмережі посвітив своїм голим торсом. Фото

Бадоєв познайомив мережу зі своїм блакитнооким "коханням з першого погляду"

"Гени": Бадоєв похвалився 20-річною дочкою за діджейським пультом на зйомках. Фото

Алан Бадоєв
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів