"Справжня розкіш": Бадоєв зворушив емоціями від зустрічі з донькою в Парижі. Фото

Карина Тімкова - 17 липня, 16:30

Режисер Алан Бадоєв розчулив підписників моментами з зустрічі зі своєю донечкою, 20-річною Лолітою.

Зірковий батько та його єдина біологічна дитина провели чотири дні разом у Парижі. Вони багато спілкувалися, гуляли містом та насолоджувалися часом один з одним. Відповідними фото Алан поділився в Instagram.

"Чотири дні, три ночі. Бути таким щасливим і дивитися таким поглядом я можу тільки на одну, на єдину людину у світі — на Донечку. Чотири дні й три ночі. Безкінечні відверті розмови. Перегляд улюблених фільмів. Просто мовчання. Коли дивишся, як загоряється зоря на вранішньому небі", — написав він.

Алан Бадоєв показався у Парижі з 20-річною дочкою

Режисер в об'єктиві своєї дочки

Фото Instagram

Алан Бадоєв показав миле фото 20-річної дочки у Франції

А це татко сфотографував Лоліту

"Коли торкаєшся її волосся і заплітаєш коси, всередині посміхаєшся – наче все ще пам’ятаю, як це робити… Такі миті. Сьогодні — це справжня розкіш. Кожну нашу зустріч знайомлюсь і закохуюсь наново, бо Ло щоденно змінюється. Вже вміє формувати простір навколо себе, надихати людей, вже вибудовує своє майбутнє. Сміх, сльози, обійми. Чотири дні, три ночі", — додав продюсер.

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Алан Бадоєв помилувався 20-річною дочкою на їхній спільній відпустці

Схожа на батька?

Нагадаємо, дівчина теж цікавиться режисерством і вже сама створює власні проєкти. А якось Лоліта позувала для стильної зйомки. Алан також любить вітати свою донечку зі святами та розповідати про їхнє спілкування.

Як відомо, її мамою є ексдружина Бадоєва, телеведуча Жанна, яка у 2023 році почала діяльність на російському пропагандистському телеканалі. Сина своєї колишньої, Бориса він теж вважає власною дитиною.

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