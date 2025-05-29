"Гени": Бадоєв похвалився 20-річною дочкою за діджейським пультом на зйомках. Фото

Режисер Алан Бадоєв показав нові фото своєї 20-річної дочки Лоліти та розповів про її діяльність.

Як виявилося, дівчина пішла по стопах батька й теж займається зйомкою власних проєктів. В Instagram 44-річний Алан поділився творчим процесом своєї дитини, яка захоплено позувала біля діджейського пульта та зі своєю командою.

"Гени - це і справді мейджік. Отак росте собі донечка, відвідує знімальний майданчик батька, а потім бах. І вже сама знімає, монтує, пише сценарії… Дуже пишаюся. Тільки вперед", — написав гордий тато.

Лоліта обрала режисерський шлях і навіть створює музичний супровід своїм відео Фото Instagram

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Нагадаємо, Лоліта — єдина дочка Алана від його колишньої дружини, телеведучої Жанни, яка у 2023-му почала працювати на російському пропагандистському каналі. До речі, її сина Бориса від попередніх стосунків режисер теж вважає своїм.

Не так давно дочка експодружжя влаштовувала чуттєвий фотосет і отримала захоплену реакцію від батька. Також Бадоєв ніжно вітав свою дитину з днем народження та розповідав про їхні стосунки.