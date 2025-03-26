Маски на обличчя, кулінарія і спорт: Хіларія Болдуїн показала домашні фото з 11-річною дочкою
Дружина американського актора Алека Болдуїна, інфлюєнсерка Хіларія показала затишну домашню зйомку з їхньою 11-річною донькою Кармен.
Для кадрів мама з дівчинкою вбрались у блакитні халати, нанесли корисні маски на обличчя і готували на кухні.
Ця фотосесія була зроблена для спільної книги 41-річної Хіларії та Кармен, яку назвали "Glowing Up: Recipes to Rock Your Natural Beauty". На сторінках вони розповідають про догляд за шкірою, гармонію із собою і пошук впевненості.
Нагадаємо, подружжя Болдуїнів, яке разом 12 років, має семеро дітей: Кармен, Рафаеля, Леонардо, Ромео, Едуардо та Іларію. З них тільки 3-річна Марія Лусія з'явилася на світ шляхом сурогатного материнства, а інших Хіларія народила сама. Таке рішення закохані прийняли через дві невдалі вагітності.
А нещодавно дружину Алека звинуватили в тому, що вона його аб'юзить, і розкритикували за зовнішній вигляд Кармен. Підписники вважають, що яскравий манікюр і макіяж у дівчинки є недоречними.
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