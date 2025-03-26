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Маски на обличчя, кулінарія і спорт: Хіларія Болдуїн показала домашні фото з 11-річною дочкою

Карина Тімкова - 26 березня, 14:30

Дружина американського актора Алека Болдуїна, інфлюєнсерка Хіларія показала затишну домашню зйомку з їхньою 11-річною донькою Кармен.

Для кадрів мама з дівчинкою вбрались у блакитні халати, нанесли корисні маски на обличчя і готували на кухні.

Ця фотосесія була зроблена для спільної книги 41-річної Хіларії та Кармен, яку назвали "Glowing Up: Recipes to Rock Your Natural Beauty". На сторінках вони розповідають про догляд за шкірою, гармонію із собою і пошук впевненості.

Дружина Болдуїна з донькою показалася з масками на обличчі

Мама з донькою хочуть поділитися власною доглядовою рутиною з фанатами

Фото Instagram

Дружина Болдуїна разом з донькою показалася на кухні

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Дружина Болдуїна з донькою показали свої тренування вдома
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Дружина Болдуїна показала обійми з 11-річною донькою

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Хіларія Болдуїн показала ніжне фото з донькою

Родина поділилася своєю домашньою атмосферою

Нагадаємо, подружжя Болдуїнів, яке разом 12 років, має семеро дітей: Кармен, Рафаеля, Леонардо, Ромео, Едуардо та Іларію. З них тільки 3-річна Марія Лусія з'явилася на світ шляхом сурогатного материнства, а інших Хіларія народила сама. Таке рішення закохані прийняли через дві невдалі вагітності.

А нещодавно дружину Алека звинуватили в тому, що вона його аб'юзить, і розкритикували за зовнішній вигляд Кармен. Підписники вважають, що яскравий манікюр і макіяж у дівчинки є недоречними.

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