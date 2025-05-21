"Нам вдалося": Алек і Хіларія Болдуїни показали сімейний портрет з 7 дітьми

Дружина американського актора Алека Болдуїна, інфлюенсерка Хіларія опублікувала милі сімейні фото з чоловіком й усіма їхніми сімома нащадками.

На знімках зіркові батьки сиділи на сходах, а біля них зручно вмостилися 11-річна Кармен, 9-річний Рафаель, 8-річний Леонардо, 7-річний Ромео, 4-річний Едуардо, 2-річна Іларія та 4-річна Марія Лусія, яка народилася шляхом сурогатного материнства.

"Нам вдалося зробити сімейне фото", — підписало подружжя свою публікацію.

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Нещодавно Хіларія разом зі старшою донечкою попозувала у веселій домашній зйомці. Якось дружину актора розкритикували за яскравий манікюр і макіяж Кармен. А ще багатодітну маму звинуватили в тому, що вона аб'юзить Алека.

Нагадаємо, Болдуїн разом зі своєю коханою вже понад 12 років. Усіх діток інфлюєнсерка народила сама, окрім Марії. Таке рішення було прийнято через дві невдалі вагітності.