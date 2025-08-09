Прожив 15 років: Пітт дозволив літньому сусіду безкоштовно жити у своєму маєтку до смерті

Фото Getty Images

61-річний американський актор Бред Пітт дозволив своєму літньому сусідові жити у своєму особняку за 40 мільйонів доларів, поки той не помре. Чоловік, якому на той момент було 90, дожив до 105-ти років.

Про це пише видання Daily Mail.

Актор придбав будинок площею 7,800 квадратних метрів у Лос-Анджелесі ще у 1994 році в американської акторки Кассандри Пітерсон. Після того Пітт повільно розширював володіння, скуповуючи нерухомість поблизу, коли вона з'являлася на ринку.

Один з таких будинків належав літньому чоловікові 90-та років, тому Бред уклав з ним угоду, яка дозволила чоловіку жити у будинку після того, як його дружина померла.

Схоже, Пітт доволі емпатичний і добрий. Хоча його ексдружина Джолі думає інакше Фото Getty Images

"Я знаю, що Пітт дозволив йому жити там без орендної плати до його смерті. Домовленість тривала трохи довше, ніж мала б, і це було трохи смішно, тому що Джон дожив до 105 років", - сказала Кассандра.

Пітерсон жартувала, мовляв "Джон житиме там вічно".

"Я уявляю, що Бред думав: ну, знаєте, він може жити там до самої смерті, яка може настати будь-якої хвилини", - додала вона.

Крім того, Кассандра зазначила, що Бред - доволі добрий та милий у спілкуванні сусід.

