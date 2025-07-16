Бред Пітт "омолодився": пластичні хірурги розповіли, які процедури для обличчя міг зробити 61-річний актор

61-річний голлівудський актор Бред Пітт знову опинився в центрі уваги, і не лише через головну роль у новому фільмі "F1", а й завдяки своєму "свіжому та молодому вигляду".

У соцмережах з'явилося чимало коментарів про його зовнішність. Одні пишуть "у нього точно фейсліфтинг (підтяжка обличчя)", а інші жартують, що "його хірург заслуговує на мільйони доларів".

Проте троє провідних пластичних хірургів вирішили розвіяти ці чутки, пише Daily Mail. Вони одностайно стверджують, що слідів класичної підтяжки обличчя не видно. Натомість найімовірніше, що Бред зробив жиропересадку (ліпофілінг — пересадка власної жирової тканини в іншу частину тіла) або ін'єкції філерів у середню зону обличчя.

Кінозірка у вересні 2024 року Фото Getty Images

Нью-йоркський хірург Майкл Бассірі-Теграні пояснив, що це — популярна "м'яка" процедура, яка не змінює обличчя до невпізнаваності, але додає йому об'єму і молодості. Особливо це важливо для зірок, обличчя яких — це частина їхнього бренду.

Так знаменитість виглядав у червні 2025-го Фото Getty Images

Доктор Баррі Вайнтрауб також відзначив, що на нових фото обличчя Пітта виглядає свіжішим, особливо в ділянці щік і щелепи. За його словами, це може бути результатом або філерів, або пересадки власного жиру — найчастіше з живота чи стегон. Такі зміни дають більш натуральний і тривалий ефект. Хоча хірург не виключає, що частково це може бути й наслідком збільшення ваги.

Знову літо 2025-го. Помітили різницю? Фото Getty Images

"Дивлячися на ці зображення, стає зрозуміло, який він до біса гарний... З віком починаєш втрачати об'єм на своєму обличчі, тому його повернення — чудовий спосіб омолодитися, і я думаю, що саме це тут і було зроблено", — додав лікар.

Ще одна популярна серед знаменитостей процедура, блефаропластика (підтяжка повік), скоріше за все, Піттом не проводилася. Лікарі вважають це вдалим рішенням, адже занадто виразні зміни в зоні очей могли б зіпсувати міміку актора.

Пітт у вересні 2019-го Фото Getty Images

Доктор Гері Лінков, ще один спеціаліст з Нью-Йорка, зазначив, що не бачить ознак підтяжки обличчя взагалі, зокрема в зоні лінії росту волосся. Але допускає можливість повторного ліпофілінгу чи філерів, оскільки схожі зміни, за його словами, спостерігались і кілька років тому.

Флоридський косметичний хірург Адам Шайнер підкреслив, що сприйняття молодості базується на вигляді очей, рота і загального контуру обличчя. Якщо зміни відбуваються не в цих ключових точках, вони здаються більш "невидимими", але працюють на загальний ефект.

Офіційно Бред Пітт не підтверджував жодних процедур.

А це 2018 рік Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно про усі свої процедури для обличчя розповіла реаліті-зірка і бізнесвумен Хлоя Кардашян. А своїми секретами краси спеціально для ТаблоID вже встигли поділитися Олена Тополя, Віра Брежнєва і Анна Неплях.

Щодо самого Бреда, то останнім часом він все частіше з'являється на хідниках у компанії своєї коханої, Інес де Рамон, демонструючи яскраві костюми та одяг неочікуваних кольорів.