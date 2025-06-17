Халтер-топ та спідниця з пір'ячком: кохана Бреда Пітта вигуляла сміливий аутфіт на кінопрем'єру. Фото
Подейкують, американський актор Бред Пітт дуже тішиться через те, що його дама серця, Інес де Рамон не має відношення до кіноіндустрії. Проте на парадних хідниках дизайнерка ювелірних виробів почувається мов риба в воді.
32-річна Інес стала справжньою зіркою нью-йоркської прем'єри фільму коханого "Формула-1". Красуня обрала ефектний та сміливий лук: білий халтер-топ і прикрашену пір'ям максіспідницю з акцентним широким чорним паском.
61-річний Бред, який останнім часом віддавав перевагу костюмам яскравих кольорів, цього разу
втримав себе в руках вдів темно-синій.
Нагадаємо, фіналізувавши нарешті своє розлучення з акторкою Анджеліною Джолі, Пітт уже міг би одружитися з де Рамон. Але інсайдери кажуть, що чоловік цього не хоче. Як відомо, в нещодавньому інтерв'ю кінозірка висловився щодо своїх стосунків із Інес.
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