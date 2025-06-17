Халтер-топ та спідниця з пір'ячком: кохана Бреда Пітта вигуляла сміливий аутфіт на кінопрем'єру. Фото

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Подейкують, американський актор Бред Пітт дуже тішиться через те, що його дама серця, Інес де Рамон не має відношення до кіноіндустрії. Проте на парадних хідниках дизайнерка ювелірних виробів почувається мов риба в воді.

32-річна Інес стала справжньою зіркою нью-йоркської прем'єри фільму коханого "Формула-1". Красуня обрала ефектний та сміливий лук: білий халтер-топ і прикрашену пір'ям максіспідницю з акцентним широким чорним паском.

61-річний Бред, який останнім часом віддавав перевагу костюмам яскравих кольорів, цього разу втримав себе в руках вдів темно-синій.

Бред Пітт із коханою з'явився на кінопрем'єрі Фото Getty Images

Нагадаємо, фіналізувавши нарешті своє розлучення з акторкою Анджеліною Джолі, Пітт уже міг би одружитися з де Рамон. Але інсайдери кажуть, що чоловік цього не хоче. Як відомо, в нещодавньому інтерв'ю кінозірка висловився щодо своїх стосунків із Інес.