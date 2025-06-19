Денім під колір очей та обтисле міні: Брежнєва у різних луках і топлес попозувала для стильних фото
Співачка Віра Брежнєва, яка недавно з'являлася на Каннському кінофестивалі, захопила шанувальників новою зйомкою.
Перед об'єктивом 43-річна знаменитість позувала в обтислій мінісукні з довгим рукавом на дивані, чорних штанях і топі на столі, а також у сорочці блакитного кольору.
"Чи пам'ятатимеш ти?", — підписала вона свій допис.
Нещодавно Брежнєва хвалилася модними образами в Парижі й Дубаї, а ще показувалася на Тижні моди. Також зірка ділилася варіантом трендової зачіски і знімалася в ефектних фотосесіях.
Спеціально для ТаблоID Віра розповідала про свій догляд за шкірою і процедури краси, якими була незадоволена.
Яку відомо, співачка має двох доньок: 15-річну Сару Кіперман і 24-річну Соню Кіперман, яка влаштовувала модну вечірку на свій день народження.