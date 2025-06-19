Денім під колір очей та обтисле міні: Брежнєва у різних луках і топлес попозувала для стильних фото

Співачка Віра Брежнєва, яка недавно з'являлася на Каннському кінофестивалі, захопила шанувальників новою зйомкою.

Перед об'єктивом 43-річна знаменитість позувала в обтислій мінісукні з довгим рукавом на дивані, чорних штанях і топі на столі, а також у сорочці блакитного кольору.

"Чи пам'ятатимеш ти?", — підписала вона свій допис.

Артистка похвалилася жіночними вигинами і підтягнутими ніжками Фото parisoff

Віра показала свою грайливу сторону

Який загадковий кадр

Зайвими прикрасами свій образ вона не доповнювала

Куди ж без фото топлес

Брежнєва у міні спокусливо повигиналася на дивані

Співачка виглядала усміхненою під час фотосесії

Знаменитість часто обирає стильні луки

Віра подарувала шанувальникам магнетичний погляд

Посмішок було чимало

Виконавиці дійсно личить такий образ, а матеріал сорочки підходить кольору її очей

Нещодавно Брежнєва хвалилася модними образами в Парижі й Дубаї, а ще показувалася на Тижні моди. Також зірка ділилася варіантом трендової зачіски і знімалася в ефектних фотосесіях.

Спеціально для ТаблоID Віра розповідала про свій догляд за шкірою і процедури краси, якими була незадоволена.

Яку відомо, співачка має двох доньок: 15-річну Сару Кіперман і 24-річну Соню Кіперман, яка влаштовувала модну вечірку на свій день народження.