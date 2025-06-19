Денім під колір очей та обтисле міні: Брежнєва у різних луках і топлес попозувала для стильних фото

Карина Тімкова - 19 червня, 11:00

Співачка Віра Брежнєва, яка недавно з'являлася на Каннському кінофестивалі, захопила шанувальників новою зйомкою.

Перед об'єктивом 43-річна знаменитість позувала в обтислій мінісукні з довгим рукавом на дивані, чорних штанях і топі на столі, а також у сорочці блакитного кольору.

"Чи пам'ятатимеш ти?", — підписала вона свій допис.

Віра Брежнєва у мінісукні полежала на дивані

Артистка похвалилася жіночними вигинами і підтягнутими ніжками

Фото parisoff

Віра Брежнєва у штанах і топі посиділа на столі й підлозі

Віра показала свою грайливу сторону

Віра Брежнєва в обтислому луці попозувала для фото

Який загадковий кадр

Віра Брежнєва у сорочці й штанах ефектно попозувала для фото

Зайвими прикрасами свій образ вона не доповнювала

Віра Брежнєва показалася топлес під час фотосесії

Куди ж без фото топлес

Віра Брежнєва у мінісукні пікантно полежала на дивані

Брежнєва у міні спокусливо повигиналася на дивані

Віра Брежнєва прикрила груди одягом для фото

Співачка виглядала усміхненою під час фотосесії

Віра Брежнєва у синьому денімі посміхалася для фото

Знаменитість часто обирає стильні луки

Віра Брежнєва знялась у топі та ефектним поглядом

Віра подарувала шанувальникам магнетичний погляд

Віра Брежнєва в обтислому луці пораділа зйомці

Посмішок було чимало

Віра Брежнєва показала, як розстібала ґудзики на фото

Виконавиці дійсно личить такий образ, а матеріал сорочки підходить кольору її очей

Нещодавно Брежнєва хвалилася модними образами в Парижі й Дубаї, а ще показувалася на Тижні моди. Також зірка ділилася варіантом трендової зачіски і знімалася в ефектних фотосесіях.

Спеціально для ТаблоID Віра розповідала про свій догляд за шкірою і процедури краси, якими була незадоволена.

Яку відомо, співачка має двох доньок: 15-річну Сару Кіперман і 24-річну Соню Кіперман, яка влаштовувала модну вечірку на свій день народження.

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Віра Брежнєва
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