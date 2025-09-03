Брежнєва у драпірованому шовку оголила плечі на хіднику Венеційського фестивалю. Фото

Тамара Кудрявченко - 3 вересня, 14:30

Виявляється, не лише Світлана Лобода покрасувалася цього року на кінофестивалі у Венеції. Її ексколега по гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва теж там відзначилася.

2-го вересня Брежнєва пройшлася червоним хідником на прем'єрі стрічки "Дім динаміту" американського режисера Кетрін Біґелоу. 

Для виходу на доріжку Віра обрала чорну шовкову сукню з оголеними плечима, прикрашену драпіруванням на бюсті і стегнах. Свій вечірній образ вона доповнила кольє та каблучкою. 

Віра Брежнєва у Венеції

Брежнєва щось зачастила на світські та модні події в закордоні

Фото Getty Images

На голові у Віри було пряме розпущене волосся, а родзинкою мейкапу стала яскрава помада. 

Нагадаємо, нещодавно Брежнєва приїжджала в Київ на фестиваль "Вирій", де розважалася зі своїми подругами у етно-луках. 

А перед тим співачка постила гламурні фотосети з Парижа

Віра Брежнєва
