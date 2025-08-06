Брежнєва в лаковому міні та з яскравими губами виставила довгі ноги на капоті авто. Фото

43-річна співачка Віра Брежнєва знялася для ефектної та контрастної зйомки на вулицях Франції.

В Instagram знаменитість постала у двох різних образах. Для першого вона вдягнула білу мінісукню з бантиком у поєднанні з червоними колготками, а для другого — чорний блискучий комплект, що складався з лакового жакета і короткої спіднички.

"Переродження", — підписала вона нову публікацію.

Артистка похвалилася декольте і блиснула оголеними плечима Фото mikaelvovk і iamvict0ry

Віра вміє позувати по-модельному

Лук завершувався вінтажними окулярами і червоною помадою

У першому аутфіті зірка нагадувала спокусливого ангела

А ось друга частина фотосету вийшла більш епатажною, співачка ніби приміряла образ грайливого демона

Брежнєва похвалилася звабними формами на капоті автівки

Музикантка засвітила оголені стегна на нових фото

І посвітила соковитим бюстом

Зірка виставила довгі ніжки на машині

До речі, днями Віра ділилася іншими фото з Парижу, на яких позувала у пікантній сукні з вирізом. А ще вона хвалилася декольте на показі мод і в червоному луці з кейпом ходила на вечірку в Дубаї. Також вона вигиналася на дивані у стильному міні та показувалась у блискучому луці в Каннах.

Нагадаємо, спеціально для ТаблоID зірка розповідала про свій догляд за шкірою і ділилися процедурами краси, якими була незадоволена.

Як відомо, Брежнєва є мамою двох дівчат: 15-річної Сари Кіперман і 24-річної Соні Кіперман.