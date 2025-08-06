Брежнєва в лаковому міні та з яскравими губами виставила довгі ноги на капоті авто. Фото
43-річна співачка Віра Брежнєва знялася для ефектної та контрастної зйомки на вулицях Франції.
В Instagram знаменитість постала у двох різних образах. Для першого вона вдягнула білу мінісукню з бантиком у поєднанні з червоними колготками, а для другого — чорний блискучий комплект, що складався з лакового жакета і короткої спіднички.
"Переродження", — підписала вона нову публікацію.
До речі, днями Віра ділилася іншими фото з Парижу, на яких позувала у пікантній сукні з вирізом. А ще вона хвалилася декольте на показі мод і в червоному луці з кейпом ходила на вечірку в Дубаї. Також вона вигиналася на дивані у стильному міні та показувалась у блискучому луці в Каннах.
Нагадаємо, спеціально для ТаблоID зірка розповідала про свій догляд за шкірою і ділилися процедурами краси, якими була незадоволена.
Як відомо, Брежнєва є мамою двох дівчат: 15-річної Сари Кіперман і 24-річної Соні Кіперман.