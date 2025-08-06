Брежнєва в лаковому міні та з яскравими губами виставила довгі ноги на капоті авто. Фото

Карина Тімкова - 6 серпня, 16:15

43-річна співачка Віра Брежнєва знялася для ефектної та контрастної зйомки на вулицях Франції.

В Instagram знаменитість постала у двох різних образах. Для першого вона вдягнула білу мінісукню з бантиком у поєднанні з червоними колготками, а для другого — чорний блискучий комплект, що складався з лакового жакета і короткої спіднички.

"Переродження", — підписала вона нову публікацію.

Віра Брежнєва з декольте попозувала у Франції
Артистка похвалилася декольте і блиснула оголеними плечима
Фото mikaelvovk і iamvict0ry

Віра Брежнєва посвітила стрункість у короткій сукні

Віра вміє позувати по-модельному

Віра Брежнєва з червоною помадою знялася для ефектної зйомки

Лук завершувався вінтажними окулярами і червоною помадою

Віра Брежнєва блиснула голими плечима у короткому луці

У першому аутфіті зірка нагадувала спокусливого ангела

Віра Брежнєва у шкірі посвітила звабним декольте

А ось друга частина фотосету вийшла більш епатажною, співачка ніби приміряла образ грайливого демона 

Віра Брежнєва у мініспідниці посиділа на машині для фото

Брежнєва похвалилася звабними формами на капоті автівки

Віра Брежнєва у міні зі шкіри наробила сексі фото В Парижі

Музикантка засвітила оголені стегна на нових фото

Віра Брежнєва у шкірні похвалилася декольте у Франції

І посвітила соковитим бюстом

Віра Брежнєва у міні посвітила стегнами на капоті машини

Зірка виставила довгі ніжки на машині

До речі, днями Віра ділилася іншими фото з Парижу, на яких позувала у пікантній сукні з вирізом. А ще вона хвалилася декольте на показі мод і в червоному луці з кейпом ходила на вечірку в Дубаї. Також вона вигиналася на дивані у стильному міні та показувалась у блискучому луці в Каннах.

Нагадаємо, спеціально для ТаблоID зірка розповідала про свій догляд за шкірою і ділилися процедурами краси, якими була незадоволена.

Як відомо, Брежнєва є мамою двох дівчат: 15-річної Сари Кіперман і 24-річної Соні Кіперман.

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Віра Брежнєва
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