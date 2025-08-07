"Ніяких вибачень": Брежнєва у латексі та з "голим" мейком спокусливо попозувала в салоні авто. Фото

Карина Тімкова - 7 серпня, 17:45

43-річна співачка Віра Брежнєва продовжує серію спокусливих зйомок в Парижі.

Цього разу артистка показалась у коротенькій латексній сукні чорного кольору, яка доповнювалася відповідними рукавичками, підборами в тон і сонцезахисними окулярами.

"Ніяких вибачень. Літнє видання", — підписала вона публікацію.

Віра Брежнєва у латексній сукні захопила своїм виглядом в авто

Знаменитість похвалилася стегнами за кермом автівки

Фото mikaelvovk і iamvict0ry

Музикантка вкотре поспокушала підписників

Музикантка вкотре поспокушала підписників

Віра Брежнєва повигиналася на машині у латексному міні
Колір машини вдало доповнював сексуальний одяг зірки
Віра Брежнєва з декольте в обтислому латексі похвалилася тілом

Брежнєва похвалилася тонкою талією в латексі

Віра Брежнєва у латексі посвітила декольте в Парижі

Вірі також зробили "голий" макіяж для фотосесії

Віра Брежнєва у сексі латексі посвітила формами біля машини

Виконавиця захопила своїм виглядом на гарячих фото

До речі, днями Віра позувала на капоті автомобіля і, звичайно, теж у пікантному міні. А ще вона світила апетитним декольте на паризькому показі мод та демонструвала свою елегантність на заході в Дубаї. Окрім цього вона показувала, як носити обтислу зелену сукню і блискучий силуетний образ.

А якось для ТаблоID співачка ділилася своїм доглядом за шкірою обличчя та називала процедури краси, які її розчарували.

Нагадаємо, Брежнєва має двох дорослих дочок: 15-річну Сару Кіперман і 24-річну Соню Кіперман.

Читайте також:

Віра в Парижі: Брежнєва на фотоспогаді з Тижня моди засвітила оголені стегна в боді

Брежнєва у Парижі засвітила нову трендову зачіску. Фото

Брежнєва у стильному кежуалі потусила з 24-річною дочкою на фестивалі Coachella у Каліфорнії. Фото

Віра Брежнєва
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів