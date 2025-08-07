"Ніяких вибачень": Брежнєва у латексі та з "голим" мейком спокусливо попозувала в салоні авто. Фото
43-річна співачка Віра Брежнєва продовжує серію спокусливих зйомок в Парижі.
Цього разу артистка показалась у коротенькій латексній сукні чорного кольору, яка доповнювалася відповідними рукавичками, підборами в тон і сонцезахисними окулярами.
"Ніяких вибачень. Літнє видання", — підписала вона публікацію.
До речі, днями Віра позувала на капоті автомобіля і, звичайно, теж у пікантному міні. А ще вона світила апетитним декольте на паризькому показі мод та демонструвала свою елегантність на заході в Дубаї. Окрім цього вона показувала, як носити обтислу зелену сукню і блискучий силуетний образ.
А якось для ТаблоID співачка ділилася своїм доглядом за шкірою обличчя та називала процедури краси, які її розчарували.
Нагадаємо, Брежнєва має двох дорослих дочок: 15-річну Сару Кіперман і 24-річну Соню Кіперман.