Брежнєва у сексі сукні з оголеною спиною ефектно повигиналася на сходах у Парижі. Фото
43-річна співачка Віра Брежнєва влаштувала собі ефектну зйомку просто неба у Парижі.
У своєму Instagram знаменитість постала на сходах у чорній обтислій сукні з силуетом русалки і чималим вирізом на спині. Пікантний образ завершувався масивними браслетами, елегантними сережками та охайним низьким пучком на голові.
"Яскрава і сяюча" — підписала вона допис.
Нещодавно Брежнєва у дуже декольтованому образі побувала на модному показі й в ошатному червоному показалася на заході в Дубаї. А серед інших її стильних виходів запам'ятались обтисле зелене міні та срібний лук в Каннах.
Якось для ТаблоID Віра поділилася своїм доглядом за шкірою і назвала процедури краси, які її розчарували.
Нагадаємо, у співачки є дві дочки: 15-річна Сара Кіперман і 24-річна Соня Кіперман.