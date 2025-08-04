Брежнєва у сексі сукні з оголеною спиною ефектно повигиналася на сходах у Парижі. Фото

Карина Тімкова - 4 серпня, 14:00

43-річна співачка Віра Брежнєва влаштувала собі ефектну зйомку просто неба у Парижі.

У своєму Instagram знаменитість постала на сходах у чорній обтислій сукні з силуетом русалки і чималим вирізом на спині. Пікантний образ завершувався масивними браслетами, елегантними сережками та охайним низьким пучком на голові.

"Яскрава і сяюча" — підписала вона допис.

Віра Брежнєва засвітила голу спину у сексі сукні

Матеріал одягу ледь прикривав груди артистки

Фото mikaelvovk і iamvict0ry

Віра Брежнєва показала сідниці у пікантній сукні на фото з Франції

Віра засвітила сідниці у сексі луці

Віра Брежнєва в обтислій сукні посвітила тілом для фото

Співачка грайливо повигиналася на французьких вуличках 

Віра Брежнєва у пікантній сукні попозувала на вулицях Парижу

Авторка пісень похвалилася тонкою талією і стегнами

Віра Брежнєва у сексуальному образі пристрасно попозувала в Парижі

Знаменитість відома своєю любов'ю до стильних фотосесій

Нещодавно Брежнєва у дуже декольтованому образі побувала на модному показі й в ошатному червоному показалася на заході в Дубаї. А серед інших її стильних виходів запам'ятались обтисле зелене міні та срібний лук в Каннах.

Якось для ТаблоID Віра поділилася своїм доглядом за шкірою і назвала процедури краси, які її розчарували.

Нагадаємо, у співачки є дві дочки: 15-річна Сара Кіперман і 24-річна Соня Кіперман.

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Віра Брежнєва
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