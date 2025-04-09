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59-річна Брук Шилдс у бікіні разом із "спеціальною зіркою" показалася на багамському пляжі. Фото

Карина Тімкова - 9 квітня, 13:10

Американська акторка та модель Брук Шилдс захопила фанатів новими знімками з відпустки.

59-річна зірка відправилася на Багамські острови і наробила сонячних фото на піщаному пляжі. В Instagram Брук з'явилась у білому бікіні з чорними вставками на тлі океану.

На інших фото вона сиділа на дерев'яній лавці серед пальм. Також до моделі приєдналася "спеціальна зірка" — її песик, який теж захотів погрітися біля води.

Брук Шилдс у бікіні полежала на пляжі

Акторка прилягла на пісок для сонячних кадрів


Брук Шилдс у купальнику сіла на лавку на тлі пальм

Нещодавно Брук разом із дочками теж позувала на Багамах у бікіні

Брук Шилдс у бікіні разом із песиком повідпочивала на пляжі

Напевно, домашній улюбленець зірки також полюбив теплий пісок та океан

Не так давно Шилдс поділилася змінами в сексуальному житті після менопаузи. Також модель розповідала, як пластичний хірург омолодив їй вагіну без її відома.

Як відомо, чоловіком акторки є продюсер Кріс Хенч, якого днями вона вітала з 61 днем народження. У подружжя є дві доньки: 18-річна Грієр і 21-річна Роуен.

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