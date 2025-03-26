"Він терпить мене так довго": Брук Шилдс привітала чоловіка з 61-річчям архівними фото
Американська акторка та модель Брук Шилдс ніжно звернулася до свого чоловіка, сценариста і продюсера Кріса Хенча.
Днями він відсвяткував свій 61 день народження. З цієї нагоди його дружина опублікувала миле привітання в Instagram.
59-річна зірка також показала сімейні фото з обранцем, згадуючи часи, коли вони були молодшими.
"Моєму коханому в неділю виповнився 61 рік! Він смішить мене більше, ніж будь-хто інший, і терпить мене так довго. Я люблю тебе, Кріс! Найкращий тато. З запізнілим днем народження, Хенчі", — написала акторка.
Нещодавно Шилдс розповіла про зміни в сексуальному житті після менопаузи. Вона також зізнавалася, що пластичний хірург омолодив їй вагіну без попередження. А місяць тому акторка вразила шанувальників своєю схудлою фігурою на хіднику.
До речі, зі своїми доньками Брук полюбляє їздити на відпочинок. Нещодавно вона з ними попозувала у купальниках на Багамах.
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