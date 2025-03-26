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"Він терпить мене так довго": Брук Шилдс привітала чоловіка з 61-річчям архівними фото

Карина Тімкова - 26 березня, 13:00

Американська акторка та модель Брук Шилдс ніжно звернулася до свого чоловіка, сценариста і продюсера Кріса Хенча.

Днями він відсвяткував свій 61 день народження. З цієї нагоди його дружина опублікувала миле привітання в Instagram.

59-річна зірка також показала сімейні фото з обранцем, згадуючи часи, коли вони були молодшими.

Брук Шилдс на архівному фото показала цілунки з чоловіком

Парочка познайомилась у 1999 році, а одружилась у 2001-му

Фото Instagram

"Моєму коханому в неділю виповнився 61 рік! Він смішить мене більше, ніж будь-хто інший, і терпить мене так довго. Я люблю тебе, Кріс! Найкращий тато. З запізнілим днем народження, Хенчі", — написала акторка.

Брук Шилдс показалася на відпочинку з чоловіком та дітьми

Сім'я згадала спільні подорожі з дітьми

Чоловік Брук Шилдс в обіймах їхніх доньок

Кріс попозував разом зі своїми з Брук доньками — 18-річною Грієр та 21-річною Роуен

Брук Шилдс пригорнулася до свого чоловіка в машині

Також знаменитість показала, як вони з чоловіком виглядають зараз

Нещодавно Шилдс розповіла про зміни в сексуальному житті після менопаузи. Вона також зізнавалася, що пластичний хірург омолодив їй вагіну без попередження. А місяць тому акторка вразила шанувальників своєю схудлою фігурою на хіднику.

До речі, зі своїми доньками Брук полюбляє їздити на відпочинок. Нещодавно вона з ними попозувала у купальниках на Багамах.

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