Мур у шкірі, срібна Шилдс та Гомес із розрізом до стегна привернули увагу фанів своєю худорлявістю на SAG Awards

23 лютого у Лос-Анджелесі відбулася 31 церемонія нагородження премії Гільдії кіноакторів США SAG Awards 2025. Подія зібрала чималу кількість знаменитостей, які продемонстрували елегантні луки на хіднику.

Хоча SAG традиційно вшановує найкращі досягнення у кіно, цього року соцмережі вибухнули обговореннями струнких фігур акторок на червоній доріжці, зазначає Daily Mail. На тлі ажіотажу навколо препаратів для схуднення, таких як "Оземпік", фанати занепокоїлись станом здоровʼя улюблених зірок.

Минулого вечора американська актриса Демі Мур не лише здобула нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Субстанція", а й стала однією з найефектніших гостей заходу.

Шанувальники вважають, що 62-річна акторка занадто схудла останнім часом Фото з Instagram

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Акторка з’явилася у чорній шкіряній сукні від Bottega Veneta, яка підкреслила її силует. Образ доповнило розкішне намисто від Tiffany & Co, пише CNN.

Коментатори хвилюються за Демі. Під її фото вони зазначали: "Це вже хвороблива стрункість", "Ти вже достатньо худа, краще зупинитись".

32-річна співачка та акторка Селена Гомес, яка цього року була не лише номінанткою, а й ведучою премії, зачарувала публіку вишуканою сукнею від Celine.

Селена також суттєво пострункішала Фото Getty Images

Вона позувала в лаконічному дизайні з розрізом на нозі і оголеними плечима. До елегантного вбрання Гомес підібрала чорні босоніжки Jimmy Choo і дорогоцінні прикраси, серед яких сережки та, звісно, обручка від нареченого Бенні Бланко.

Користувачі мережі так само помітили зміни у фігурі зірки і написали: "Ого! Селена знову худа!" та "Вона щось змінилась, виглядала не такою стрункою нещодавно".

Зірка серіалу ​​"Дивні дива", 21-річна Міллі Боббі Браун обрала для церемонії шовкову сукню пудрово-персикового відтінку від Louis Vuitton.

Родзинкою її аутфіту стали сережки з діамантами в 11 каратів та каблучки з білими й жовтими діамантами

Акторка зробила акцент на жіночності та ніжності. І до її фігури у фанів питань не виникло Фото Getty Images

Кінозірка Брук Шилдс зачарувала гостей премії, з’явившись у витонченій сріблястій сукні, що підкреслила її струнку фігуру. Образ завершили хвилясте розпущене волосся, блискучі прикраси і клатч.

59-річна Брук здивувала фанів схудлою фігурою фото з instagram

"Вона багато ваги втратила, використовуючи "Оземпік". Можливо, нехай краще займеться пілатесом?" — написав один з коментаторів.

Нагадаємо, Голлівудом ширяться чутки, що все більше знаменитостей використовують "Оземпік" для схуднення. У цьому підозрюють тенісистку Серену Вільямс, співачку Крістіну Агілеру та реперку Lizzo. Натомість Ілон Маск відверто зізнався, що робить ін'єкції для зниження ваги, проте застосовує інший препарат.