Брук Шилдс зворушливими фото привітала свою "крихітку" з 19-річчям

Юлія Леськова - 20 квітня, 14:22
Брук Шилдс позує для фото
Фото з Instagram Брук Шилдс

59-річна американська акторка та модель Брук Шилдс архівними фото привітала свою молодшу донечку з 19-річчям.

"Моя крихітка вже не дитина. З 19-річчям Грієр. Я так люблю тебе і пишаюсь тим, що я твоя мама", - написала Брук.

Брук Шилдс привітала доньку з днем народження

Молодша донечка схожа на свою зіркову маму


Брук Шилдс показала архівні фото з дочкою

Брук показала донечку в дитинстві з батьком

Брук Шилдс на фото з молодшою донькою
Фото з Instagram Брук Шилдс

Як відомо, у Брук є ще старша донька, 21-річна Роуен.

Наприкінці березня акторка вітала з днем народження свого чоловіка, сценариста і продюсера Кріса Хенча.

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