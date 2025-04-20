Брук Шилдс зворушливими фото привітала свою "крихітку" з 19-річчям
59-річна американська акторка та модель Брук Шилдс архівними фото привітала свою молодшу донечку з 19-річчям.
"Моя крихітка вже не дитина. З 19-річчям Грієр. Я так люблю тебе і пишаюсь тим, що я твоя мама", - написала Брук.
Як відомо, у Брук є ще старша донька, 21-річна Роуен.
Наприкінці березня акторка вітала з днем народження свого чоловіка, сценариста і продюсера Кріса Хенча.
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