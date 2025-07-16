Невістка Бекхемів у блискучому ліфчику помилувалася собою на фронтальну камеру

Карина Тімкова - 16 липня, 13:30

Дружина старшого сина Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річного Брукліна, спадкоємиця мільйонного статку та акторка Нікола Пельтц наробила сонячних кадрів на відпочинку.

У своїх Insta-сторіс вона показалась у чорному бюстгальтері з паєток, лежачи на білому матраці. Також у 30-річної Ніколи був її фірмовий макіяж з акцентом на щічки.

Дружина сина Бекхемів у блискучому бюстгальтері полежала під сонцем

Дівчина мала ефектний вигляд у блискучій білизні

Кадр з instagram
Дружина сина Бекхемів наробила сексі фото у блискучому ліфчику

Невістка Бекхемів похвалилася засмаглим тілом 


Дружина сина Бекхемів похвалилася фігуркою у ліфчику

Пельтц засвітила тоненьку талію та плаский живіт на відпочинку

Бруклін обожнює відпочивати зі своєю коханою, нещодавно він обіймав її на яхті. А ще парочка влаштовує собі романтичні побачення на тлі сварки з родиною Бекхемів.

Інсайдери розповіли, що Девід і Вікі впевнені — дружина їхнього сина його контролює. Конфлікт, деталі якого описав ТаблоID, загострився через переїзд молодого подружжя до США та відписки в Instagram зі сторони сім'ї Брукліна.

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