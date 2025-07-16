Невістка Бекхемів у блискучому ліфчику помилувалася собою на фронтальну камеру

Дружина старшого сина Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річного Брукліна, спадкоємиця мільйонного статку та акторка Нікола Пельтц наробила сонячних кадрів на відпочинку.

У своїх Insta-сторіс вона показалась у чорному бюстгальтері з паєток, лежачи на білому матраці. Також у 30-річної Ніколи був її фірмовий макіяж з акцентом на щічки.

Дівчина мала ефектний вигляд у блискучій білизні Кадр з instagram

Невістка Бекхемів похвалилася засмаглим тілом

Пельтц засвітила тоненьку талію та плаский живіт на відпочинку

Бруклін обожнює відпочивати зі своєю коханою, нещодавно він обіймав її на яхті. А ще парочка влаштовує собі романтичні побачення на тлі сварки з родиною Бекхемів.

Інсайдери розповіли, що Девід і Вікі впевнені — дружина їхнього сина його контролює. Конфлікт, деталі якого описав ТаблоID, загострився через переїзд молодого подружжя до США та відписки в Instagram зі сторони сім'ї Брукліна.