Син Бекхемів зазнімкував голу дружину в ванні, а вона показалася з цигаркою

Бруклін і Нікола, попри конфлікт із Бекхемами, чудово собі відпочивають у Сен-Тропе

Невістка британського футболіста Девіда Бекхема, актриса Нікола Пельтц під час сімейної відпустки у Сен-Тропе наробила контенту, яким поступово ділиться в Instagram.

Зокрема, 30-річна модель виклала фото голої себе, зроблене її чоловіком Брукліном Бекхемом у ванні. Про що він гордо повідомив у коментарях.

"Фото у ванні зробив я", - написав Бруклін під постом дружини

Також Нікола здивувала фанів фотографією з цигаркою.

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Подружжя насолоджується відпочинком у Сен-Тропе і, схоже, не переймається, що про них пишуть ЗМІ

Парочка часто вдягається в однакові кольори чи навіть луки

Розсварила чоловіка з родиною і спить

Нагадаємо, розкол між первістком Бекхемів і ними стає все помітнішим. Раніше стало відомо, що молодші брати заблокували Брукліна в Instagram. Утім, незважаючи на конфлікт, Бруклін не забув привітати сестричку Харпер Севен з 14-річчям.