Син Бекхемів зазнімкував голу дружину в ванні, а вона показалася з цигаркою
Невістка британського футболіста Девіда Бекхема, актриса Нікола Пельтц під час сімейної відпустки у Сен-Тропе наробила контенту, яким поступово ділиться в Instagram.
Зокрема, 30-річна модель виклала фото голої себе, зроблене її чоловіком Брукліном Бекхемом у ванні. Про що він гордо повідомив у коментарях.
Також Нікола здивувала фанів фотографією з цигаркою.
Нагадаємо, розкол між первістком Бекхемів і ними стає все помітнішим. Раніше стало відомо, що молодші брати заблокували Брукліна в Instagram. Утім, незважаючи на конфлікт, Бруклін не забув привітати сестричку Харпер Севен з 14-річчям.
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