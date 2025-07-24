Син Бекхемів зазнімкував голу дружину в ванні, а вона показалася з цигаркою

Тамара Кудрявченко - 24 липня, 15:00
Бруклін притулився до Ніколи

Бруклін і Нікола, попри конфлікт із Бекхемами, чудово собі відпочивають у Сен-Тропе

Невістка британського футболіста Девіда Бекхема, актриса Нікола Пельтц під час сімейної відпустки у Сен-Тропе наробила контенту, яким поступово ділиться в Instagram. 

Зокрема, 30-річна модель виклала фото голої себе, зроблене її чоловіком Брукліном Бекхемом у ванні. Про що він гордо повідомив у коментарях. 

Гола Нікола Пельтц

"Фото у ванні зробив я", - написав Бруклін під постом дружини


Також Нікола здивувала фанів фотографією з цигаркою. 

Нікола Пельтц курить

Виявляється, дружина Брукліна палить

Подружжя насолоджується відпочинком у Сен-Тропе і, схоже, не переймається, що про них пишуть ЗМІ

Подружжя насолоджується відпочинком у Сен-Тропе і, схоже, не переймається, що про них пишуть ЗМІ

Парочка часто вдягається в однакові кольори чи навіть луки

Парочка часто вдягається в однакові кольори чи навіть луки

Дружина Бекхема-молодшого в купальнику

Розсварила чоловіка з родиною і спить

Нагадаємо, розкол між первістком Бекхемів і ними стає все помітнішим. Раніше стало відомо, що молодші брати заблокували Брукліна в Instagram. Утім, незважаючи на конфлікт, Бруклін не забув привітати сестричку Харпер Севен з 14-річчям. 

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