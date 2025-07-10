"Ми любимо тебе": Бруклін Бекхем із дружиною на тлі конфлікту в родині все ж привітали Харпер із 14-літтям

Старший син колишнього футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії Бекхем, Бруклін, у якого зараз не найкращі стосунки з рештою родини, все ж не зміг не привітати з днем народження свою улюблену молодшу сестру Харпер Севен.

10-го липня, в день, коли дівчинці виповнилося 14 років, і Бруклін, і його дружина Нікола опублікували у Insta-сторіс архівне фото з іменинницею.

"Із днем народження, Харпер. Ми любимо тебе", - написало подружжя.

Бруклін і Нікола для привітання використали торішнє фото

Нагадаємо, особисто Бруклін і Нікола Харпер не вітатимуть, позаяк тепер пара мешкає не в Британії, а в США. Не було їх навіть на святкуванні 50-річчя Девіда у травні. Зате днями вони тусили на 83-річчі батька Ніколи, Нельсона Пельтца.

Як відомо, інсайдери озвучували версії, чому в великій родині Бекхемів відбувся розкол.