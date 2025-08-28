Бюндхен у шкіряних жакетах та спідньому ефектно попозувала в басейні для кампейну. Фото

Карина Тімкова - 28 серпня, 17:30

Бразильська супермодель Жізель Бюндхен знялася для реклами нової колекції італійського бренду Elisabetta Franchi.

Для кампейну знаменитість вбралася в різні спокусливі луки. Серед них декольтоване боді поверх колготок, бордовий жакет у поєднані з трусиками та коротенька сукня на зав'язках.

Особливо вражаючими були кадри, на яких 45-річна Жізель вдягнула шкірянку на голе тіло, а спіднє прикрасила ремінцем.

Жізель Бюндхен у боді з декольте похвалилася тілом на стільці

Манекенниця похвалилася стегнами біля басейну через 6 місяців після третіх пологів

Фото luigiandiango

Жізель Бюндхен з голими грудьми попозувала у трусиках

Бюндхен прикрила оголені груди курточкою

Жізель Бюндхен у міні та ботфортах похвалилася стрункістю біля води

Чорні ботфорти з тисненням під крокодила вдало доповнили мінісукню

Жізель Бюндхен у крихітних трусиках посвітила ногами у басйені

Знаменитість у крихітних трусиках і шкірянці показалась у воді в звабливій позі

Жізель Бюндхен у трусиках і шкірянці наробила сексі фото для реклами

Жізель поспокушала шанувальників своїм ефектним виглядом

Жізель Бюндхен у спідньому похвалилася стегнами для рекламного кампейну

Зірка з голими стегнами та в довгих рукавичках знялася на тенісному корті

Нещодавно модель у прозорому мереживі та бікіні попозувала для французького Vogue, а ще вона постала з незвичними зачісками і яскравих луках для зйомки.

Нагадаємо, Жізель є мамою 15-річного Бенджаміна і 12-річної Вівіан, яких народила у шлюбі з ексчоловіком, гравцем в американський футбол Томом Брейді.

А від свого нинішнього коханого, тренера з джіу-джитсу Жоакима Валенте зірка має синочка, який з'явився на світ у лютому. Не так давно Бюндхен підловили на прогулянці з малюком та обранцем, а ще вона показувала теплі розваги з дітками.

