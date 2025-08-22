Бюндхен показалася з 6-місячним синочком на рідкісних сімейних фото

Карина Тімкова - 22 серпня, 16:48

45-річна бразильська супермодель Жізель Бюндхен замилувала літніми моментами з родиною на свіжих фотоспогадах.

В Instagram знаменитість опублікувала рідкісні кадри зі своїм молодшим синочком, якого народила в лютому від бойфренда, тренера з джіу-джитсу Жоакима Валенте.

"Дякую, літо. Ти було таким добрим до нас", — підписала вона допис.

Жізель Бюндхен замилувала фото з маленьким синочком

Манекенниця потішила літнім кадром з малюком

Фото instagram

Жізель Бюндхен показала ручку 6-місячного сина

За чутками, хлопчика звуть Рівер, але офіційно поки не було підтвердження

Жізель Бюндхен у лосинах зазнімкувалася з маленьким сином на руках

Зірка зазнімкувалася з 6-місячним сином на прогулянці

Жізель Бюндхен у купальнику похвалилася стрункістю в машині

Матуся показалась у яскравому купальнику за кермом

Жізель Бюндхен показала свою дочку біля коня на ранчо

12-річна Вівіан, доця моделі, влітку проводила час на ранчо

Жізель Бюндхен у джинсах і сорочці попозувала на катері

Куди ж без відпочинку на катері

Нагадаємо, батьком старших дітей Жізель, 15-річного Бенджаміна та 12-річної Вівіан є її ексчоловік, гравець в американський футбол Том Брейді. Після їхнього розлучення ходили чутки про зраду моделі, але вона заперечила це.

Як відомо, з Жоакимом знаменитість зустрічається з 2023 року. І хоча вони вже мають спільного сина, пара поки не одружена. Якось манекенниця відповідала, чи планує вийти заміж за обранця. А ще закоханих зазнімкували на милій прогулянці з малюком.

Читайте також:

Тенета, золото і трусики: Бюндхен млосно полежала на дереві для глянцевих фото

Бюндхен похизувалася тілом у леопардовому купальнику і встановила власний рекорд. Фото

Бюндхен через 3 місяці після пологів показала тіло в купальнику та прозорих тканинах. Фото

Модель купальники діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів