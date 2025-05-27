Бюндхен через 3 місяці після пологів показала тіло в купальнику та прозорих тканинах. Фото

Карина Тімкова - 27 травня, 10:00

Бразильська супермодель Жізель Бюндхен стала головною героїнею нового випуску французького Vogue.

Фотосесія вийшла романтичною та мрійливо, оскільки зйомка проходила на пляжі. Зірка позувала в контрастних чорно-білих луках: бікіні, прозорих накидках і сукні.

44-річна манекенниця ефектно вигиналася на піску та біля пальм, демонструючи свою струнку фігуру через три місяці після пологів.

Жізель Бюндхен у мережеві посвітила струнким тілом в бікіні

Жізель захопила своїми жіночними вигинами

Фото mario_sorrenti

Жізель Бюндхен у бікіні посиділа на піску

Знаменитість похизувалася стрункими ніжками

Жізель Бюндхен ефектно розкинула ноги для фото на пляжі

Модель розбурхала уяву фанатів у чорній сукні

Жізель Бюндхен у прозорій накидці посвітила струнким тілом

Бюндхен показалась одночасно у спокусливому та ніжному образі

Жізель Бюндхен у бікіні попозувала на пляжі

Багатодітна мама похвалилася підтягнутою фігурою

Жізель Бюндхен на пляжі засвітила бюст та плаский живіт
Нагадуючи русалку, зірка продемонструвала бюст і тонку талію

Як відомо, одна з найбагатших моделей світу виховує трьох дітей: 15-річного Бенджаміна і 12-річну Вівіан, які народилися в попередніх стосунках з Томом Брейді, та 3-місячного сина від бойфренда, тренера з джіу-джитсу Жоакима Валенте.

Ходили чутки, що Жізель розлучилася з ексчоловіком саме через нового коханого, знаменитість навіть відповіла на ці звинувачення.

Нещодавно манекенницю зазнімкували на милій сімейній прогулянці, а ще її підловили на романтичному моменті на пляжі. А ще Бюндхен ділилася своїми секретами молодості.

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