Бюндхен через 3 місяці після пологів показала тіло в купальнику та прозорих тканинах. Фото

Бразильська супермодель Жізель Бюндхен стала головною героїнею нового випуску французького Vogue.

Фотосесія вийшла романтичною та мрійливо, оскільки зйомка проходила на пляжі. Зірка позувала в контрастних чорно-білих луках: бікіні, прозорих накидках і сукні.

44-річна манекенниця ефектно вигиналася на піску та біля пальм, демонструючи свою струнку фігуру через три місяці після пологів.

Жізель захопила своїми жіночними вигинами Фото mario_sorrenti

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Як відомо, одна з найбагатших моделей світу виховує трьох дітей: 15-річного Бенджаміна і 12-річну Вівіан, які народилися в попередніх стосунках з Томом Брейді, та 3-місячного сина від бойфренда, тренера з джіу-джитсу Жоакима Валенте.

Ходили чутки, що Жізель розлучилася з ексчоловіком саме через нового коханого, знаменитість навіть відповіла на ці звинувачення.

Нещодавно манекенницю зазнімкували на милій сімейній прогулянці, а ще її підловили на романтичному моменті на пляжі. А ще Бюндхен ділилася своїми секретами молодості.