Жізель Бюндхен зазнімкували на прогулянці з бойфрендом-тренером і 3-місячним сином від нього. Фото

Бразильська супермодель Жізель Бюндхен та її бойфренд, тренер із джіу-джитсу Жоаким Валенте були помічені на прогулянці з їхнім сином, якому, ймовірно, три місяці.

Батьків і малюка зазнімкували у Маямі. 44-річна зіркова мама закріпила дитину у слінгу, а її коханий тим часом вигулював їхню собачку, пише Page Six.

За словами інсайдерів, колишній "ангел" Victoria's Secret ніжно притискала хлопчика до грудей та цілувала його. Зазначимо, офіційно ім'я малюка ще не було розкрито, але в мережі подейкують, що першу спільну дитину Жізель і Жоакима звуть Рівер.

After celebrating Mother's Day last weekend, fit couple Gisele Bündchen and Joaquim Valente are spotted out for a relaxing stroll along the beach in Miami with their tiny bundle of joy.



📷: @backgrid_usa



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Нагадаємо, від попередніх стосунків одна з найбагатших моделей світу має 15-річного сина Бенджаміна та 12-річну дочку Вівіан. Якось ходили чутки, що з батьком своїх старших дітей, Томом Брейді Бюндхен розлучилася саме через роман з Валенте, але вона спростовувала цю інформацію.

Про народження їхньої дитини вперше заговорили на початку лютого цього року. Також стало відомо, чи планує зірка йти під вінець з новим обранцем. А до пологів парочку помічали на романтичному відпочинку.