44-річна Жізель Бюндхен стала мамою втретє - ЗМІ

Подейкують, бразильська супермодель Жізель Бюндхен та її бойфренд, тренер із джіу-джитсу Жоаким Валенте стали батьками спільного малюка. Для 44-річної зіркової мами це третя дитина.

Як стало відомо TMZ, радісна подія сталася геть нещодавно. Породілля і дитя здорові.

Цікаво, що Жізель та Жоаким домовилися не дізнаватися статі крихітки до самих пологів. Народжувати, як і попередні два рази, красуня збиралася вдома.

Реклама:

Про свою третю вагітність Жізель офіційно не оголошувала, але днями показалася у Insta-відео з животиком

Як відомо, старшим дітям Жізель, Бенджаміну та Вівіан зараз 15 та 12 років. Ходили чутки, що саме роман із Валенте став причиною краху шлюбу Бюндхен із їхнім батьком Томом Брейді, але вона це спростовувала.

Нещодавно інсайдер розказав, чи планує Жізель вийти заміж за 37-річного Жоакима. Адже в неї щодо доцільності цього була вагома підстава для сумнівів.











