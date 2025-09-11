Ченнінг Татум з 12-річною дочкою показався на кінопрем'єрі та розповів, як отримав "бали крутого тата" за свою роль. Фото

Голлівудський актор Ченнінг Татум разом зі своєю 12-річною донечкою Еверлі відвідав прем'єру аніме-фільму "Вбивця демонів: Нескінченності" у Лос-Анджелесі.

На хіднику зірковий тато постав у темно-синьому костюмі поверх футболки, а його первісток обрала силуетну ніжно-блакитну сукню з відкритими плечима та рюшами.

Ченнінг, який озвучував головного героя історії, поділився, що Еверлі була дуже захоплена його роллю, оскільки давно любила цього персонажа з коміксів. Саме тому вона захотіла підтримати тата на кінопрем'єрі.

Дівчина виглядала дорослою та елегантною, а ще вона почувалася впевненою перед папараці Getty Images/FilmMagic

"Історії важливі. Вони дуже, дуже, дуже важливі. А ця особливо важлива для мене і моєї доньки", — розповів він, додавши, що отримав кілька "балів крутого татка" за озвучування улюбленого персонажа.

Якось актор розповідав, які стосунки мріє мати зі своєю дочкою. Нагадаємо, мамою дівчинки є колишня дружина Татума, Дженна Деван. З нею він розлучився у 2018-му році після 9 років шлюбу.

Після цього Ченнінг зустрічався з актрисою Зої Кравіц та навіть зробив їй пропозицію одружитися. Але минулої осені вони розірвали заручини. А зараз кінозірка крутить роман з молодшою на 20 років моделлю Інкою Вільямс. Парочку вже не раз ловили на побаченнях разом.

