Від шлюбу з колегою до балійської Джіджі Хадід: всі жінки актора Ченнінга Татума

Ченнінг Татум – один із найвідоміших серцеїдів Голлівуду. 46-річна зірка фільмів "Супер Майк" і "Мачо і ботан", можливо, вкрав чимало жіночих сердець, проте не славиться великою кількістю романів і інтрижок.

Минулоріч актор розійшовся з донькою Ленні Кравіца, актрисою і режисеркою Зої Кравіц. Проте довго не сумував і зараз показується щасливий з новою дівчиною – 25-річною моделлю Інкою Вільямс. Але що було до цього? ТаблоID зібрав усіх відомих жінок Ченнінга Татума.

Дженна Деван

Ченнінг Татум і актриса Дженна Деван зустрілися на зйомках фільму "Крок вперед". Між ними спалахнула іскра, і вже у 2006 році зірки почали зустрічатися. Після двох років Татум освідчився Деван романтично – на відпустці на Гаваях, у колі найближчих друзів.

Хімія на екрані відтворилася у реальному житті Кадр з фільму "Крок вперед"

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Пара обмінялася обітницями в липні 2009 року. Того ж місяця Татум захоплено розповідав про життя у шлюбі в інтерв'ю журналу People.

"Я зараз настільки щасливий, наскільки це можливо. Ми разом, і нічого не змінилося. Це майже те ж саме, що я відчував кожен день з моменту знайомства з нею, і це – ідеально", – ділився актор.

У травні 2013 року Дженна подарувала Ченнінгу дочку Еверлі. Пізніше Татум розповів про батьківство в інтерв'ю Vanity Fair.

"Це страшно. Ти створив людину і маєш випустити її у світ. Дженна — супермама. Немає іншого способу сказати це. Вона поруч щосекунди, кожного дня", – зізнавався красень-актор.

Врешті, після 12-річних стосунків пара оголосила про розрив.

"Ми з любов'ю вирішили розійтися як пара. Ми глибоко закохалися багато років тому і пройшли разом чарівну подорож. Абсолютно нічого не змінилося в тому, як сильно ми любимо один одного, але кохання — це прекрасна пригода, яка поки що веде нас різними шляхами, – написали Ченнінг і Дженна у спільному пості в Instagram.

Пара була щаслива разом Фото Getty Images

Зірки уточнили, що "ніякі таємниці і непристойні події" не стали причинами їхнього розставання. Вони просто вирішили розійтися, бо зрозуміли, що їм потрібен простір аби "жити максимально радісним, повноцінним життям".

У підсумку, експодружжя заявило, що вони "все ще сім'я" і "завжди будуть люблячими і відданими батьками для Еверлі".

У жовтні 2018 року вони офіційно подали на розлучення.

Jessie J

Після розриву з дружиною, Ченнінг Татум закрутив роман зі співачкою Jessie J. У жовтні 2018 року Татума помітили на її концертах у Сіетлі та Солт-Лейк-Сіті. Однак видання Us Weekly повідомило, що пара вже зустрічалася "пару місяців" до того, як з'явилися перші чутки.

У листопаді того ж року Татум взяв свою доньку Еверлі на один із концертів Джессі Джей в Лос-Анджелесі. Пізніше співачка була присутня на прем'єрі шоу Татума "Magic Mike Live" в Лондоні і поділилася фотографією з цього заходу в Instagram.

Зірки постійно підтримували одне одного Фото Getty Images

Протягом наступних кількох місяців пара продовжувала виставляти напоказ своє кохання в соцмережах. Наприклад, після того, як у березні 2019 року Джессі Джей поділилася в Instagram фотографією в бікіні, Татум прокоментував: "Найгарячіша модель Instagram у грі". Пізніше в березні він також присвятив пост Джессі Джей з нагоди її 31-го дня народження.

"Бажаю тобі найщасливішого дня, наповненого любов'ю і світлом. Ти прийшла в цей світ і запалила його вогнем. Ти благословила наші очі, вуха, серця і життя. Тож дякую тобі за те, що ти просто є. Ти така особлива. З днем народження, крихітко", – йшлося у пості.

У травні 2019 року Татума і Jessie J зазнімкували в обіймах під час прогулянки Діснейлендом. У вересні того ж року актор знову продемонстрував свою підтримку співачці, відвідавши ще один її концерт у Бразилії.

Пару частенько ловили щасливими Фото з Instagram Channing Tatum

Парі постійно докучали папараці, хоч як би вони і не намагалися уникати зайвої уваги. А пізніше, Джессі і Татум оголосили про розрив, після року спільного життя. Однак наступного місяця вони возз'єдналися в Лос-Анджелесі і разом вийшли на афтепаті "Греммі". Вдруге і востаннє вони розлучилися у квітні 2020 року.

"У них були веселі стосунки, але нічого не вийшло. Ченнінгу потрібно часто бувати в Лос-Анджелесі, щоб проводити час з Еверлі. Джессі віддає перевагу Англії, але вони все одно залишаються друзями", – доповідав інсайдер.

"Це абсолютно дружні стосунки. Вони достатньо дбали одне про одного, щоб спробувати ще раз, але зрозуміли, що краще рухатися далі", – підсумувало інше джерело.

Зої Кравіц

У серпні 2021 року Татум і Кравіц познайомилися на зйомках фільму "Кліпни двічі", автором сценарію та режисером котрого була сама Зої. Ще тоді почали подейкувати, що пара закрутила роман, проте інсайдери все спростували.

Незабаром, влітку того ж року, зірок помітили разом на виході з супермаркету. Видання Entertainment Tonight повідомило, що Татум і Крейвіц – пара.

Зірок поєднав фільм Зої Фото Getty Images

"Це почалося як дружба, але з часом переросло у щось більше. Нещодавно їх було помічено в ресторані в Нью-Йорку, де вони були дуже ніжними", – розповідало джерело.

У вересні того ж року Татум і Кравіц продовжили розпалювати чутки про стосунки, разом покинувши вечір Met Gala. Як повідомляло видання People, вони разом відвідали афтепаті, де були поряд протягом усієї ночі. Того року Татум і Кравіц також разом відсвяткували Хелловін. Вони вбралися як герої фільму "Таксист".

Здається, Зої і Ченнінг - кіномани Фото Caroline Friedman

Про свої стосунки з Ченнінгом Татумом Зої Кравіц розповіла в інтерв'ю GQ у листопаді 2022 року.

"Він просто чудова людина. Він змушує мене сміятися, і ми обидва дуже любимо мистецтво, розмови про мистецтво і дослідження того, чому ми робимо те, що робимо. Ми любимо дивитися фільми, обговорювати їх, говорити про них і кидати виклик одне одному", – ділилася зірка.

Акторка також розповіла, що поки вона була зайнята режисурою "Кліпни двічі", Татум постійно був поруч, допомогав і "був її захисником".

У тому ж інтерв'ю Кравіц пояснила, чому вони з Татумом до цього моменту не говорили про свої стосунки. Річ у тім, що вони хотіли зберегти їх священним і приватним якомога довше, "щоб не перейматися тим, що про це думає світ".

У жовтні 2023 року Ченнінг Татум і Зої Кравіц підняли свої стосунки на новий рівень і заручилися. У вихідні перед Хелловіном вони разом покидали вечірку в образах Розмарі Вудхаус та її дитини з фільму жахів 1968 року "Дитина Розмарі", а фотографи помітили обручку у Кравіц, котру оцінили у пів мільйона доларів.

Цікаво, що до цього Ченнінг Татум заявляв, що не хоче знову одружуватися.

Актори полюбляли нетривіальні наряди на Хелловін Фото Getty Images

До речі, тато акторки, Ленні Кравіц, зізнавався, що чудово ладнав із майбутнім зятем.

"Він чудовий хлопець. Ми дуже добре ладнаємо. У нас також є власні стосунки. Ми проводимо час разом. Розмовляємо. Він дуже душевна людина. Він був добре вихований. У нього є манери і клас", – казав співак.

Напередодні виходу свого режисерського дебюту "Кліпни двічі", де зіграв її коханий Татум, Кравіц зʼявилася на обкладинці вересневого номера Esquire, де розповіла про своє небажання мати дітей. Акторка зізналася, що відчувала це ще у минулому шлюбі з актором Карлом Глусманом, проте тепер твердо упевнена, що вона чайлдфрі.

Зої заявила, що не хоче дітей Фото Zoey Grossman

У вересні 2024 Ченнінг виклав у свій Instagram зворушлий пост присвячений нареченій, де висловив підтримку їй і її зусиллям у створенні фільму "Кліпни двічі". А вже у листопаді зʼявилися новини, що пара розійшлася. Інсайдери повідомляли, що зірки зрештою дійшли висновку, що дуже різні і "не пара". Мовляв, для Зої основний пріоритет – карʼєра, а для Ченнінга – його донька Еверлі.

Інка Вільямс

Цьогоріч ексів вже почали бачити з іншими. Так, Зої спіймали за поцілунками з актором Остіном Батлером, а днями помітили на побаченні із зіркою "Рекрут" Ноєм Сентінео.

У той час як Ченнінг показується з 25-річною моделлю Інкою Вільямс. Через кілька місяців після розриву із Кравіц, Татум зʼявився з Інкою на вечірці перед церемонією вручення премії "Оскар".

"Вони познайомилися через друзів. Вона чудова. У неї своє життя. Вона молода, але здається старшою", – доповідав інсайдер.

Модель Інка Вільямс народилася в Мельбурні, Австралія, але виросла на Балі. В інтерв'ю By Charlotte вона сказала, що "дорослішання на Балі зробило її дуже співчутливою людиною", також вона відчуває сильний зв'язок із культурою та енергією цього острова. Vogue навіть охрестив Вільямс "балійською Джіджі Хадід" і закріпив за нею статус майбутньої It-girl.

Балійська Джіджі Фото @vanesssaremo

У квітні Ченнінг Татум офіційно підтвердив стосунки з моделлю, а вона привітала його з днем народження у своєму Instagram.

Нагадаємо, якось актор очолив топ найспокусливіших зірок, а також заявив, що називає свій пеніс на імʼя.