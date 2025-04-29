Ченнінг Татум на своє 45-річчя показався в обіймах 25-річної коханої. Фото

Ченнінг Татум більше не приховує нову даму серця Фото Mario Sorrenti

Голлівудський актор Ченнінг Татум підтвердив стосунки зі своєю новою дівчиною, 25-річною австралійською моделлю Інкою Вільямс.

Днями кінозірка відсвяткував своє 45-річчя. З цієї нагоди його обраниця вперше опублікувала спільні фотографії пари, пише Page Six.

"Щасливого життя, найгарніша, найдобріша, найсмішніша, найтупіша і найпрекрасніша людина на світі! Дякую, що робиш життя прекрасним і веселим. Я тебе кохаю", — привітала Інка свого бойфренда.

Модель зробила цілий колаж зі світлинами, на яких можна роздивитись її обійми з актором Схоже, парочка більше не приховує роман Скрін pagesix

Нагадаємо, розмови про нову закоханість Татума з'явилися через чотири місяці після його розставання з актрисою Зої Кравіц. А згодом його вперше підловили на побаченні з Інкою на вечірці. Раніше цього місяця пару зазнімкували за шопінгом в Лос-Анджелесі.

До речі, у 2019-му знаменність розійшовся з дружиною після 9-річного шлюбу. Тоді він казав, що не впевнений, чи хоче одружуватися знову. Ченнінг також має 11-річну донечку Еверлі від колишньої обраниці.