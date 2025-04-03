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Ченнінг Татум за ручку з новою дівчиною потрапив в об'єктиви папараці. Фото

Карина Тімкова - 3 квітня, 17:30

Голлівудського актора Ченнінга Татума знову помітили на побаченні з його новою дівчиною, 25-річною австралійською моделлю Інкою Вільямс.

44-річна знаменитість разом з обраницею прогулявся Лос-Анджелесом і сходив на шопінг у модні крамниці. Парочку сфотографували на вулиці, поки та йшла за ручку, повідомляє Whoopsee.

Ченнінг вдягнув темно-зелену футболку і джинси, а Інка — синій комплект, що складався зі штанів і топу, на який накинула шкірянку.

Чутки про нові стосунки актора з'явилися через чотири місяці після його розставання з актрисою Зої Кравіц. Вони були разом три роки.

Татум після розриву з Кравіц закрутив роман з моделлю

Зої він зробив пропозицію восени 2023 року, але вже через рік стало відомо про їхній розрив

Фото Getty Images

А місяць тому Татума помітили в компанії Вільямс на модній вечірці.

Нагадаємо, у 2019-му кіноактор розлучився з дружиною після 9-річного шлюбу. Тоді він зізнавався, що не впевнений, чи хоче під вінець знову. Також Ченнінг має 11-річну доньку Еверлі від колишньої коханої.

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