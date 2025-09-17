"Мені пощастило": Чопра романтичними фото привітала чоловіка з 33-річчям та згадала роки їхніх стосунків

Карина Тімкова - 17 вересня, 09:45

Індійська акторка та фотомодель Пріянка Чопра ніжно привітала свого чоловіка, співака Ніка Джонаса з днем народження. Йому виповнилося 33 роки.

В Instagram знаменитість опублікувала добірку фото з обранцем, на яких закарбувала спогади за роки їхніх стосунків.

"Святкуючи сьогодні твій день, мій коханий, я згадую кожне з чудових 16 вересня, які мені пощастило провести з тобою за ці роки. Я так вдячна розділити життя з тобою. А ось і наші 2025-2018 роки", — написала вона.

Пріянка Чопра замилувала фото з чоловіком на його 33-річчі

43-річна Пріянка потішилася чоловіком у ресторані

Фото instagram

Пріянка Чопра у сукні притулилася до чоловіка її їхньої доньки

Зіркові батьки зі своєю донькою, 3,5-річною Малті Марі

Пріянка Чопра показала цілунки з чоловіком на його 33-річчя

Актриса у топі пригорнула коханого до себе для цілунку

Пріянка Чопра притулилася до чоловіка для милого фото

Подружжя не соромиться обійматися і на публіці

Пріянка Чопра привітала чоловіка з 33-річчям милими фото

Куди ж без цілої серії селфі

Пріянка Чопра попозувала в одязі з зображенням свого чоловіка

Чопра показалася в кофтині з малюнком Ніка

Пріянка Чопра ніжно привітала чоловіка з його 33-річчям

В знаменитості є чимало спогадів з іменинником

Пріянка Чопра з чоловіком наробили селфі в масках

Кінозірка згадала період, коли усі мали носити маски на обличчі

З Джонасом Пріянка частенько показується на червоних доріжках в пікантних луках, а також парочку не раз ловили на романтичних побаченнях.

Нагадаємо, їхня перша дитинка народилася шляхом сурогатного материнства. Якось акторка в деталях оповідала свій досвід виховання крихітки. До речі, не так давно вся родина в ошатних луках розважилася на весіллі в Індії.

