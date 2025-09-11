Чопра у гранжевому образі блиснула глибоким декольте на хіднику поруч зі своїм чоловіком. Фото

Карина Тімкова - 11 вересня, 15:45

Індійська акторка та фотомодель Пріянка Чопра у компанії свого чоловіка, 32-річного співака Ніка Джонаса відвідала показ нової колекції Ralph Lauren в рамках Тижня моди у Нью-Йорку.

Для заходу знаменитість вбралася в максіспідницю і декольтований жакет з осінньо-зимової капсули бренду. Принт аутфіту та ефект омбре на тканині нагадував естетику гранжу. Верхній одяг Пріянка вдягнула без білизни і доповнила його шкіряним паском.

На хіднику 43-річна кінозірка попозувала зі своїм коханим в елегантному коричневому костюмі та з американською акторкою Джессікою Честейн у чорній сукні з мереживним верхом.

Пріянка Чопра блиснула декольте у стильному луці на хіднику

Селебріті посвітила бюстом в ефектному вбранні

Фото Getty Images

Пріянка Чопра з глибоким декольте притулилася до чоловіка на хіднику

Подружжя мало ефектний вигляд на світській події

Скрін відео juliettefgt
Пріянка Чопра та Джессіка Честейн зазнімкувалися в ефектних луках

Чопра та Честейн похвалилися своєю елегантністю перед папараці

Скрін з відео pagesix

А нещодавно Пріянка у топі з декольте та обтислій спідниці підтримала Ніка на його виставі та в атласній сукні без білизни покрасувалася на червоній доріжці.

Нагадаємо, за свого чоловіка зірка вийшла заміж у 2018-му після пів року стосунків. Через чотири роки у них народилася дочка Малті Марі шляхом сурогатного материнства. Якось Чопра розповідала про свій досвід виховання дитини.

А в лютому вся родина розважалася на пишному весіллі в Індії, для якого актриса підготувала декілька яскравих луків. Також знаменитість у прозорій сукні та сексі топах позувала для глянцю та ходила на побачення з коханим у коротенькій асиметричній сукні.

