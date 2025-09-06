"Проявила сміливість": Демі Мур підтримала дружину Вілліса в рішенні відселити його від родини

Фото з Instagram Демі Мур

Голлівудська акторка Демі Мур вперше прокоментувала рішення нинішньої дружини Брюса Вілліса, Емми Гемінг Вілліс про те, щоби він жив окремо від родини.

Про це пише видання The Hollywood Reporter.

Демі підтримала рішення Емми жити окремо від важкохворого актора, вона зазначила, що дуже співчуває жінці.

"Дуже співчуваю Еммі в цій ситуації. Вона проявила сміливість і відданість, обираючи такий правильний шлях. Ніхто не зміг передбачити, чим це закінчиться. Вона майстерно виконала обов'язки, хоч мала однакову кількість страху, сили та мужності, долаючи це", - сказала акторка.

Демі наголосила також на тому, що Вілліса треба сприймати таким, як він є.

Демі Мур та Брюс Вілліс були одружені протягом 13 років та мають трьох спільних доньок: Румер, Скаут і Талулу

Нагадаємо, кілька років тому Брюсу Віллісу діагностували лобно-скроневу деменцію. У 2022-му році зірка завершив свою кар'єру у кіно.

До речі, Емма якось розповідала, що першою ознакою хвороби стало те, що у Брюса змінилося мовлення.

До речі, за даними ЗМІ, Брюс вже не може говорити, ходити та не пам'ятає свого минулого.