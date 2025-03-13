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Дева Кассель у купальнику показалася в обіймах бойфренда на пляжі. Фото

Карина Тімкова - 13 березня, 13:30

Італійська модель і актриса Дева Кассель, донька акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя відправилася відпочивати на пляж разом зі своїм коханим.

Днями відбулася прем'єра серіалу "Гепард", де 20-річна зірка виконує головну роль разом зі своїм хлопцем, 26-річним актором Саулом Нанні. Ймовірно, парочка захотіла усамітнитися після активного престуру.

У своєму Instagram Дева опублікувала декілька світлин. На одній з них вона показалася у купальнику з кокосом.

Донька Моніки Беллуччі попозувала в купальнику на пляжі

"Кокосова вода та солоне волосся", — підписала добірку фото дівчина.

Фото Instagram

Також вона заселфилася зі своїм бойфрендом. Закохані притулилися один до одного, ховаючи обличчя від сонця.

Дева Кассель показалася в обіймах свого хлопця

Знаменитості у стосунках вже понад рік

На останньому кадрі акторка позувала у бікіні на піску спиною до камери.

Дева Кассель сфотографувала сідниці у купальнику

Зірка полюбляє робити чуттєві пляжні фото зі своїм коханим

Кассель дуже рідко показує Нанні у своєму блозі, але нещодавно вони разом відвідували прем'єру свого серіалу, який натхненний легендарним романом Джузеппе Томазі ді Лампедузи.

Як відомо, Дева активно розвиває свою модельну кар'єру і частенько позує для глянцю. Вона також любить зухвалі зйомки та сексі образи.

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