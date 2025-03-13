Дева Кассель у купальнику показалася в обіймах бойфренда на пляжі. Фото
Італійська модель і актриса Дева Кассель, донька акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя відправилася відпочивати на пляж разом зі своїм коханим.
Днями відбулася прем'єра серіалу "Гепард", де 20-річна зірка виконує головну роль разом зі своїм хлопцем, 26-річним актором Саулом Нанні. Ймовірно, парочка захотіла усамітнитися після активного престуру.
У своєму Instagram Дева опублікувала декілька світлин. На одній з них вона показалася у купальнику з кокосом.
Також вона заселфилася зі своїм бойфрендом. Закохані притулилися один до одного, ховаючи обличчя від сонця.
На останньому кадрі акторка позувала у бікіні на піску спиною до камери.
Кассель дуже рідко показує Нанні у своєму блозі, але нещодавно вони разом відвідували прем'єру свого серіалу, який натхненний легендарним романом Джузеппе Томазі ді Лампедузи.
Як відомо, Дева активно розвиває свою модельну кар'єру і частенько позує для глянцю. Вона також любить зухвалі зйомки та сексі образи.