Дева Кассель у купальнику показалася в обіймах бойфренда на пляжі. Фото

Італійська модель і актриса Дева Кассель, донька акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя відправилася відпочивати на пляж разом зі своїм коханим.

Днями відбулася прем'єра серіалу "Гепард", де 20-річна зірка виконує головну роль разом зі своїм хлопцем, 26-річним актором Саулом Нанні. Ймовірно, парочка захотіла усамітнитися після активного престуру.

У своєму Instagram Дева опублікувала декілька світлин. На одній з них вона показалася у купальнику з кокосом.

"Кокосова вода та солоне волосся", — підписала добірку фото дівчина. Фото Instagram

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Також вона заселфилася зі своїм бойфрендом. Закохані притулилися один до одного, ховаючи обличчя від сонця.

Знаменитості у стосунках вже понад рік

На останньому кадрі акторка позувала у бікіні на піску спиною до камери.

Зірка полюбляє робити чуттєві пляжні фото зі своїм коханим

Кассель дуже рідко показує Нанні у своєму блозі, але нещодавно вони разом відвідували прем'єру свого серіалу, який натхненний легендарним романом Джузеппе Томазі ді Лампедузи.

Як відомо, Дева активно розвиває свою модельну кар'єру і частенько позує для глянцю. Вона також любить зухвалі зйомки та сексі образи.