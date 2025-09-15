Дімопулос з ексчоловіком об'єдналися заради святкування 6-річчя дочки. Фото

14-го вересня доньці Санти Дімопулос Софії виповнилося 6 років. Інфлюенсерка влаштувала дівчинці красиве свято, на якому був і її тата, ексчоловік Санти, Ігор Кучеренко.

У сторіс Instagram колишня співачка виклала фото зі свята, яке було в рожевих кольорах з кульками та аніматорами.

Софії виповнилося6 років, і батьки влаштували їй казкове свято

Іменинниця в рожевій довгій сукні і з розпущеним волоссям була схожа на справжню принцесу.

Все було в рожевих тонах

Але головне, що на дня народження Софії тато і мама були разом

Експодружжя разом задуло свічки на тортику доньки

Рідкісні фото Санти, Ігоря та Софії разом

Нагадаємо, з Ігорем Кучеренком 38-річна Дімопулос розійшлася у квітні 2024. Пара була разом 11 років, і Кучеренко був єдиним офіційним чоловіком екс-"ВІА Гри".

Нині Дімопулос запевняє, що зосереджена на собі, і хоча навколо багато кавалерів, вона поки не готова до нових серйозних стосунків.