Дімопулос з ексчоловіком об'єдналися заради святкування 6-річчя дочки. Фото
14-го вересня доньці Санти Дімопулос Софії виповнилося 6 років. Інфлюенсерка влаштувала дівчинці красиве свято, на якому був і її тата, ексчоловік Санти, Ігор Кучеренко.
У сторіс Instagram колишня співачка виклала фото зі свята, яке було в рожевих кольорах з кульками та аніматорами.
Іменинниця в рожевій довгій сукні і з розпущеним волоссям була схожа на справжню принцесу.
Нагадаємо, з Ігорем Кучеренком 38-річна Дімопулос розійшлася у квітні 2024. Пара була разом 11 років, і Кучеренко був єдиним офіційним чоловіком екс-"ВІА Гри".
Нині Дімопулос запевняє, що зосереджена на собі, і хоча навколо багато кавалерів, вона поки не готова до нових серйозних стосунків.
