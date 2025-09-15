Дімопулос з ексчоловіком об'єдналися заради святкування 6-річчя дочки. Фото

14-го вересня доньці Санти Дімопулос Софії виповнилося 6 років. Інфлюенсерка влаштувала дівчинці красиве свято, на якому був і її тата, ексчоловік Санти, Ігор Кучеренко.

У сторіс Instagram колишня співачка виклала фото зі свята, яке було в рожевих кольорах з кульками та аніматорами. 

Дочці Дімопулос 6 років

Софії виповнилося6 років, і батьки влаштували їй казкове свято

Іменинниця в рожевій довгій сукні і з розпущеним волоссям була схожа на справжню принцесу.  


Рожеве свято дочки Дімопулос

Все було в рожевих тонах

Дімопулос з колишнім чоловіком Ігорем

Але головне, що на дня народження Софії тато і мама були разом

Експодружжя разом задуло свічки на тортику доньки

Експодружжя разом задуло свічки на тортику доньки

Рідкісні фото Санти, Ігоря та Софії разом

Рідкісні фото Санти, Ігоря та Софії разом

Нагадаємо, з Ігорем Кучеренком 38-річна Дімопулос розійшлася у квітні 2024. Пара була разом 11 років, і Кучеренко був єдиним офіційним чоловіком екс-"ВІА Гри". 

Нині Дімопулос запевняє, що зосереджена на собі, і хоча навколо багато кавалерів, вона поки не готова до нових серйозних стосунків. 

